Судебные слушания по делу о хищении 89 млрд рублей с ОАО «Тольяттиазот» продолжились на прошедшей неделе в Комсомольском районном суде Тольятти. Новости процесса сообщает tltgorod.ru

Обвиняемыми по этому громкому делу проходят основные совладельцы «ТОАЗа» – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви и директор её дочерней структуры Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. Они являются подсудимыми по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем занижения цен на продукцию ТоАЗа с последующей ее перепродажей по рыночной цене.

Действия адвокатов обвиняемых, направленных на затягивание судебного процесса активизировались начиная с февраля 2019 года, когда сторона защиты приступила к этапу допроса свидетелей обвиняемой стороны. Вместо того чтобы предоставлять доказательства, опровергающие вину подсудимых, сторона защиты устраивала неявки на заседания свидетелей и самих адвокатов, участились непрекращающиеся затяжные «болезни» адвокатов, а также многократно оглашались одни и те же доказательства, проводились на повторные допросы одни и те же свидетели. И это только часть из арсенала уловок, которыми злоупотребляет сторона защиты, чтобы саботировать процесс.

На прошедших 13-16 мая слушаниях адвокаты защиты вновь заявляли самоотводы, отводы и возражения судье, ходатайствовали об отложении заседания и в целом вели себя вызывающе. Но, несмотря на все эти неконструктивные действия, а порой и откровенно хамское поведение адвокатов, судья не поддавался на провокации, проявлял терпение и выдержку и неизменно оставался объективным в оценке доказательств.

Адвокаты защиты, видимо, не хотят признавать очевидное, а именно, что вина подсудимых практически доказана и вынесение приговора приближается, и продолжают попытки помешать суду. Так, на заседании 13 мая были поданы ходатайства об освобождении Осипова – защитника Владимира Махлая, ходатайства представителей кипрской компании Ародоет и Евгения Королева об отложении суда, ходатайства адвоката Александра Гофштейна (защитник Сергея Махлая) о повторном вызове свидетелей и о проведении дополнительной экспертизы. Суд оставил все эти ходатайства без удовлетворения.

14 мая Самарский областной суд продлил срок ареста 114 объектов недвижимости «Тольяттиазота», а в Комсомольском районном суде продолжилась череда возражений на действия судьи, заявлений об отложении дела и ходатайств о проведении экспертизы цен.

Надо сказать, что на протяжении всего судебного процесса защитники подсудимых продолжали попытки опровергнуть факт занижения цен и требовали проведения новой ценовой экспертизы.

Однако утверждения о том, что цены на продукцию ТоАЗа соответствовали рыночным, были полностью опровергнуты арбитражными судами в решениях по шести делам в споре «Тольяттиазота» с налоговыми органами. Кстати, все эти решения были приобщены гособвинением к материалам уголовного дела в Комсомольском районном суде.

Согласно ст. 90 УПК РФ факты, установленные решениями арбитражных судов, признаются судами по уголовным делам как установленные, и не требуют дополнительного доказывания. Адвокаты не могут этого не знать. На этом фоне попытки изготовления кустарных заключений приглашенными псевдоэкспертами, пытающимися опровергнуть вступившие в законную силу решения арбитражных судов, выглядят смешными и нелепыми, а действия адвокатов по отношению к своим клиентам, – жульническими.

Самым абсурдным событием на прошедшей неделе стала дача показаний тайным свидетелем стороны защиты. Он общался с залом суда по аудиосвязи из соседнего помещения под псевдонимом Воробьев. Свидетель назвал себя специалистом по определению цен на аммиак и карбамид. В ходе допроса он сказал, что якобы подвергся давлению со стороны компании «Уралхим» для дачи нужных показаний в суде. Но при этом отметил, что никого из «Уралхима» он не знает, и кто к нему приходил, он также не знает. На ряд уточняющих вопросов свидетель просто отказался отвечать.

В настоящий момент действия адвокатов защиты уже больше напоминают неуклюжие попытки провинившегося школьника отрицать вину, чтобы уйти от наказания. Вот только вместо разбитого окна в школьном коридоре речь идет об уголовном деле и несравнимо более масштабном ущербе. Вместо того, чтобы реально защищать своих клиентов и представлять обоснованные доказательства, адвокаты сделали ставку на обыкновенное затягивание процесса. По мнению наблюдателей, это свидетельствует либо о низкой квалификации и отсутствии необходимого опыта участия в подобных сложных процессах, либо в желании как можно дольше получать гонорары, не прилагая сил и мало заботясь о судьбе своих клиентов.

17 мая в суде началась итоговая стадия – прения сторон. Уже сейчас очевидно, что все попытки защитников обвиняемых оттянуть вынесение приговора фактически провалились. Появилась реальная надежда на то, что виновные в многомиллиардных хищениях на ТоАЗе понесут заслуженное наказание и возместят ущерб, который они нанесли «Тольяттиазоту», его миноритарным акционерам, бюджетам Самарской области и города Тольятти.