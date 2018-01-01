22 и 23 апреля в Комсомольском районном суде Тольятти продолжились судебные слушания по делу о хищении 86 млрд рублей с ОАО «Тольяттиазот». О процессе пишет портал TLTgorod.ru

Обвиняемыми по делу проходят бывшие совладельцы «ТОАЗа» – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор швейцарской фирмы Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. Чтобы завладеть выручкой предприятия, обвиняемые применяли незаконные схемы, вследствие чего в 2008–2011 гг. основная продукция «ТОАЗа» сначала продавалась аффилированной фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и распределялась между обвиняемыми через подставные офшорные фирмы. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.

Наблюдающие за процессом эксперты сходятся во мнении, что уже сейчас, с учётом представленных стороной обвинения доказательств, вина подсудимых полностью доказана. Адвокаты защиты тоже это понимают, поэтому регулярно пытаются любым способом затянуть судебный процесс. Поэтому, например, возникают повторяющиеся затяжные «болезни» адвокатов защиты и другие, не менее оригинальные причины. На очередных слушаниях 22 апреля сторона защиты продолжила попытки отложить судебное заседание.

Так, адвокат директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта Анисимов вовсе не пришел на заседание по причине того, что неизвестные якобы похитили из его автомобиля паспорт и другие документы, и ему понадобилось заниматься восстановлением украденных документов. Несмотря на отсутствие привлеченного ответчиками адвоката, Рупрехту для защиты был предоставлен адвокат по назначению.

В суде также выступил представитель гражданского ответчика компании Флорента Менеджмент Лтд., акционер АО «Трансаммиак» Александр Бесткоф, гражданин Германии, проживающий в Дубае. В нарушение визового законодательства России он прибыл в РФ по туристической визе. Бесткоф попросил суд предоставить ему доступ к материалам дела и отложить на месяц слушания для ознакомления с документами. Суд удовлетворил ходатайство Бесткофа об ознакомлении с материалами дела, но справедливо отклонил его ходатайство об отложении дела на месяц. Представитель гособвинения отметил, что смысла откладывать заседание нет, так как у гражданского ответчика есть время изучить ту часть материалов дела, которая относится к гражданскому иску.

Ответчики и далее продолжали разнообразные попытки затянуть процесс. В судебное заседание явился представитель гражданского ответчика – компании Фарадот Менеджмент Лимитед (Кипр) – Маркос Кремер вместе со своим переводчиком. Кремер видимым образом затягивал свой допрос, ссылаясь на то, что он якобы испытывает проблемы с пониманием перевода. Поэтому суду потребовался почти целый день только на то, чтобы разъяснить представителю ответчика его права, существо иска и существо предъявленных обвинений.

На заседание 23 апреля адвокаты защиты пригласили для допроса специалиста по корпоративному праву Алексея Каминского, который ранее уже давал необходимые показания по делу, и, соответственно, присутствия его не требовалось.

Несмотря на всевозможные попытки защиты обвиняемых затянуть процесс, судебные слушания продолжаются. 23 апреля гособвинитель приобщил к делу дополнительные доказательства, подтверждающие факт совершения преступления, о том, что бенефициаром одного из офшоров, владеющих «Тольяттиазотом», – компании Трафальгар Девелопментс Лимитед – является Сергей Махлай. На этой компании числится 11,79 % акций ТоАЗа.

Приобщены к делу также доказательства того, что кипрская компания Боргат Инвестментс действует также в интересах Сергея Махлая.

Очевидно, что у защиты обвиняемых нет никаких доказательств, опровергающих версию обвинения – только этим и можно объяснить отчаянные попытки затянуть процесс под любым предлогом. Откровенно затягивая процесс, адвокаты обвиняемых явно злоупотребляют своими правами и рискуют получить замечания судьи. Несмотря на все эти попытки, суд, по мнению экспертов, неизменно проявляет выдержку и терпение, объективно подходя к оценке доказательств.

Напомним, в конце 2012 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на заводе «Тольяттиазот». Спустя год по искам основного потерпевшего следствие арестовало через суды почти все активы «ТоАЗа», в том числе и счета, через которые уже находившиеся за границей владельцы и акционеры получали многомиллионные дивиденды. Действия обвиняемых нанесли ущерб «ТОАЗу» и миноритарным акционерам предприятия, а федеральные и региональные бюджеты недополучили миллиарды рублей налоговых платежей.