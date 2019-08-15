Сегодня утром в Подмосковье уже совершил экстренную посадку борт «Жуковский-Симферополь» компании «Уральские авиалинии». Лайнер, на борту которого находились 234 человека, на взлете столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели. Один из них загорелся, второй потерял тягу.

Тогда командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет с отключенными двигателями, полными баками горючего и убранным шасси на кукурузном поле. При посадке пострадали 55 человек, но никто не погиб. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

Дамир Юсупов, посадивший сегодня утром самолет на кукурузном поле, до 33 лет работал юристом в Сызрани. Об этом пишет Meduza.

Российские СМИ и пользователи соцсетей сравнивают командира экипажа Дамира Юсупова с американским пилотом Чесли Салленбергером, в 2009 году посадившим самолет на реку Гудзон — после столкновения со стаей птиц и отказа обоих двигателей. Этот инцидент известен как «Чудо на Гудзоне».

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором Юсупов — уже после приземления и эвакуации — из мегафона объясняет пассажирам, что следует делать дальше: идти «правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Юсупов начал учиться на пилота после 30 лет. До этого он был муниципальным юристом в Сызрани

Юсупов родился в городе Игарке Красноярского края, а в 1990-х его семья переехала в Сызрань Самарской области, пишет «Комсомольская правда». По данным «Интерфакса», сейчас пилоту 41 год.

В 2017-м сам пилот рассказывал сайту «ПроПолевской», что любил полеты с детства: его отец был командиром экипажа на вертолете Ми-8. Однако при поступлении в летное училище Юсупов не прошел медкомиссию. В результате он выучился на юриста, но мечтать о полетах не прекратил.

Данные о начале летной карьеры Юсупова расходятся. По информации «Комсомольской правды», до 33 лет Юсупов работал юристом в администрации Сызрани. Сама мэрия уточнила, что он был сотрудником фонда жилья и ипотеки Сызрани, а также заместителем руководителя городской автономии татар. «Уже будучи зрелым мужчиной, Дамир решил снова испытать удачу и пошел напролом», пишет «ПроПолевской». По его информации, Юсупов еще в возрасте 32 лет поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации, которое окончил с отличием. По данным мэрии Сызрани, в 33 года он уже окончил это училище.

А в 2013 году он тоже с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации — и сразу после вуза был принят на работу «Уральскими авиалиниями», сообщила авиакомпания. В 2018-м Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации по направлению «аэронавигация».

Юсупов водит самолеты Airbus A320, 319, 321, летал по России, в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет. Возил чартерными спецрейсами хоккейную команду «Ак Барс» и футбольную команду «Рубин», а также сборную России по фигурному катанию. Его налет, по данным авиакомпании, составляет около трех тысяч часов (это немного: всего в два раза больше необходимого минимума для получения должности командира воздушного судна).

С женой Натальей он тоже познакомился в самолете, когда летел в качестве пассажира. У них двое детей. После посадки он позвонил ей с незнакомого номера и рассказал, что «все хорошо» и «все живы», рассказала жена Юсупова екатеринбургскому сайту Е1.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в этом регионе базируются «Уральские авиалинии») опубликовал фотографии Юсупова и других членов экипажа, призвав представить их к наградам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал летчиков героями.