Цыгане украли безногого инвалида на коляске, чтобы заставить его попрошайничать, но в ситуацию вмешался отдел по борьбе с оргпреступностью. Об этом сообщает "Самарское Обозрение".

Дерзкое похищение инвалида было совершено днем 21 ноября 2018 года в Автозаводском районе Тольятти. 39-летний Ильдус Хаметов ехал на своей инвалидной коляске рядом с домом №41 на улице Тополиной, когда на него набросилась группа лиц, внешне похожих на представителей цыганской диаспоры. Инвалида, у которого ампутированы обе ноги, затолкали в белый «Рено Логан» и увезли в неизвестном направлении.

Вскоре сотрудники областного уголовного розыска вычислили похитителей. Ими оказались ранее неоднократно судимые члены цыганской диаспоры Чапаевска — Дойко и Иванов — а также их молдавский гость Георги Ибриан. Похищенного инвалида прятали в частном доме в Чапаевске и на съемной квартире в Самаре и убеждали заняться попрошайничеством в интересах похитивших его лиц. Закончилась история хорошо: цыган задержали, инвалида вернули в семью.