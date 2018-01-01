18 октября в Москве состоялся исторический во своей тематике и значимости ХХIII Всемирный Русский Народный Собор. Никого не оставило равнодушным исполненное отеческой любви и боли о судьбах русского народа выступление святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что со стороны «условной научной школы, которую в демографических кругах называют антинаталистами, часто звучит критика в адрес сторонников активной поддержки семьи и рождаемости».

«По мнению носителей подобных взглядов, – отметил Святейший Патриарх, – поддержка рождаемости – пустая трата времени и средств, которым можно найти лучшее применение. И вообще, сокращение населения может быть экономически выгодным, поскольку позволит делить доходы от сырьевых и прочих ресурсов на меньшее число потребителей. Иначе говоря, позволяет «оптимизировать» население для реализации бизнес-планов.»

К несчастью, эти замечательные и бескомпромиссные слова не смог услышать член нашей самарской делегации настоятель заволжского монастыря Честнаго и Животворящего Креста Господня архимандрит Георгий Шестун. Так как в тот день он находился не в Храме Христа Спасителя, а в реанимации 23-й московской горбольницы, куда был доставлен с тяжёлым инсультом 17 октября прямо с заседания секции ВРНС, посвященной защите материнства и детства. Там, в конгресс-зале торгово-промышленной палаты, с основным докладом выступил небезызвестный господин Вишневский, директор демографического Института Высшей Школы экономики.

Первые же тезисы его доклада, представленные в презентации, повергли присутствующих в шок. Цитирую:

– Традиционные семейные ценности – это ценности традиционного крестьянского общества, которое в России осталось в прошлом и которое никто не собирается возвращать. Привить эти ценности современному российскому обществу едва ли возможно.

– Сохранение численности населения, а тем более его рост будут возможны только за счёт миграции. Без значительного притока мигрантов России не обойтись.

– Возможность с высокой степенью надёжности планировать число детей позволила сделать огромный шаг к гендерному равенству.

– Возвращение к «традиционным семейным ценностям» маловероятно и едва ли желательно.

Комментарии, как говорится, излишни.

Присутствующие на той секции православные люди потом рассказывали о своих ощущениях от доклада г-на Вишневского:

– Словно злобный бес в обличии гламурного седовласого старичка вещал с трибуны. Повеяло в буквальном смысле смрадным запахом ада. А мы как-то растерялись и слова не могли вымолвить, чтобы прервать это безобразие.

Не растерялся зато архимандрит Георгий, который с присущей ему сердечной горячей ревностью о Христе, принялся обличать бесовский бред демографа – антинаталиста. Хрупкое здоровье батюшки не выдержало накала дискуссии. И вот инсульт, скорая, реанимация, горе и скорбь для всех близких.

Тысячи православных людей в Самаре и за её пределами, прихожане, духовные чада и друзья архимандрита Георгия молятся сейчас о его выздоровлении и задаются вопросом: как на секцию ВРНС, организованную Союзом православных женщин и Союзом женских сил, на мирное собрание христиан, мог попасть в качестве основного докладчика субъект, чья разрушительная антиправославная деятельность хорошо охарактеризована Т.М.Боровиковой, лидером движения многодетных матерей России. Она так написала на своей страничке в контакте по итогам печального собрания: «Минорной нотой о неизбежности сокращения населения начал семинар наш заклятый «друг» демограф Вишневский. Он уже более 10 лет кормится западными грантами, по сути являясь иноагентом, и рубит под корень все предложения по поддержке рождаемости, многодетности, активно двигает тему миграции и является главным могильщиком и саботажником государственных мер поддержки рождаемости.»

Трудно, думаю, будет теперь г-ну Вишневскому оправдаться перед Господом за своё чёрное дело, за то, что сумел бесовской своей речью довести любимого нашего батюшку Георгия до инсульта.

В качестве постскриптума. Повсеместно циркулирует не опровергнутая г-ном Вишневским информация о том, что он поменял свою родовую фамилию Рабинович на фамилию одной из своих жён Вишневский. Уместно задаться вопросом: может ли человек, стесняющийся фамилии своих родителей, быть экспертом в области демографии и семейных отношений? Имеет ли он на это моральное право?

Дмитрий Сивиркин, председатель Самарского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл». А также множество чад и друзей болящего архимандрита Георгия в Самаре и во всей России.

"Двуглавый орёл"