16 июля, в Сергиевском районе произошло трагическое ДТП. Около половины третьего на трассе М-5 "Урал" столкнулись "Лада Гранта" и КамАЗ.

Удар был настолько сильный, что легковушку сильно искорежило. В аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей. Водитель большегруза получил травмы.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Личности погибших устанавливают полицейские. По факту ДТП проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фотография: samara.dtp.official