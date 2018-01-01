Ранее она называлась «Октябрьская», сообщает "Самарская Газета".

В Самаре дали новые наименования нескольким территориям. Соответствующее постановление опубликовали во вторник, 8 октября, на сайте городской администрации.

Теперь четвертая очередь набережной от улицы Осипенко до Силикатного оврага носит название «Софийской». Напомним, на ее территории находится Софийский собор, который торжественно открыли в 2018 году. В конце сентября его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рабочей поездки в Самарскую область.

Четвертую очередь набережной открыли в 1986 году. Ее главная достопримечательность — стела «Ладья», которую установили к 400-летию Самары. В 2016 году приняли решение реконструировать территорию. Работы завершили в 2018 году. На набережной построили фонтан, уложили новое плиточное покрытие. У Софийского собора установили памятник святому князю Владимиру.