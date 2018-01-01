Суд Самарского района вышел на этап оглашения приговора по громкому делу самой большой в регионе группы мошенников в сфере отчуждения жилья. Об этом пишет "Самарское Обозрение".

Директор фирмы «Поволжье Century 21» Ирина Тюменцева, супруга авторитета дагестанской диаспоры Инсалдибира (Иссы) Магомедова, была задержана несколько лет назад за границей. Правоохранители считают ее и Оксану Пименову лидерами организованного преступного сообщества, которое специализировалось на мошенническом отчуждении жилья.

Судебный процесс по делу ОПС Тюменцевой идет уже третий год. Уголовное дело, в котором более 40 фигурантов, слушается в здании судебного департамента — в Самарском райсуде для него просто нет места. За время рассмотрения дела одна из обвиняемых — Светлана Иванова — умерла от туберкулеза в СИЗО, некоторые фигурантки отсудили компенсации в ЕСПЧ за длительное пребывание под стражей.

В процессе расследования дела ОПС силовиками был вскрыт масштабный механизм отчуждения жилья, в том числе вымороченного, собственниками которого были уже умершие люди. Квартиры или «меняли с доплатой» (в этом случае хозяин жилья вывозился в глушь и там охранялся «няньками» из ОПС Тюменцевой, которые старались его окончательно споить), или продавались вовсе без согласия прописанных там людей — по фальшивым документам. Прибыль лидеров ОПС от каждой сделки оценивалась свидетелями в сумму от 50% до 70% стоимости жилья.

На ОПС работали чиновники, силовики и представители оргпреступности, а среди информаторов были участковые уполномоченные, сотрудники моргов и управляющих компаний, паспортистки и почтальоны, «сидельцы» из колоний. У преступной группировки, кроме того, были свои водители, инвесторы, мастера по металлу, моментально блокировавшие входы в жилье, подставные покупатели, а также изготовители поддельных документов. Обвиняемыми по делу проходит целая группа сотрудников Росреестра.Недавно рассмотрение громкого дела вышло на завершающую стадию. Прошли судебные прения, во время которых прокуратура запросила для лидеров ОПС Тюменцевой и Пименовой длительные сроки: 18 и 16 лет колонии соответственно. Оглашение приговора намечено на конец июля 2019 года.