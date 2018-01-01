Агентство стратегических инициатив в рамках Петербургского международного экономического форума представило обновленный национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Рейтинг рассчитывался по 44 показателям: сроки получения разрешения на строительство и подключения к сетям, создание институтов для бизнеса, состояние инфраструктуры, поддержка бизнеса со стороны региональных властей.

Самарская область продемонстрировала одну из лучших динамик в стране, улучшив свои позиции сразу на 17 пунктов. В результате регион переместился с 65-й на 48-ю позицию.

Фактически рейтинг-2018 - результат работы региональных властей за последние полгода, тогда как в других субъектах страны планомерная работа по улучшению всех основных показателей велась на протяжении всего отчетного периода. Этот фактор, комментируя динамику региона в национальном рейтинге, отметил Общественный представитель АСИ в Самарской области Дмитрий Оводенко: "Учитывая, что смена руководства области произошла только в конце сентября и потребовалась перенастройка системы, времени на работу было не очень много. Фактически менее чем за полгода Самарская область совершила настоящий прорыв".

Напомним, Дмитрий Азаров с первых дней работы в должности главы Самарской области поставил задачу по улучшению инвестиционного климата в регионе. Были проанализированы все негативные тенденции прошлых лет. В рейтинге прошлого года Самарская область оказалась "в хвосте". Глава региона поставил задачу исправить ситуацию в самые короткие сроки.