В сентябре обновленный Ботанический сад примет своих первых посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Университета.

Работы начались еще в 2016 году, когда была капитально отремонтирована кровля оранжереи, в которой располагается коллекция тропических и субтропических растений. Она насчитывает более 900 таксонов, в том числе 180 видов, включенных в Международную Красную книгу.

В рамках первого этапа обветшавшие деревянные конструкции были заменены на современные металлопластиковые. Кроме того, были полностью реконструированы системы отопления и вентиляции оранжереи, сделано дополнительное утепление крыши.

Следующий этап начался августе 2017 года. Он включал ремонт системы электроснабжения и освещения, а также общее благоустройство территории. Для проведения этих работ потребовалось закрыть территорию ботсада для посетителей. Несмотря на это, научная работа коллектива Ботанического сада продолжилась в полном объеме.

Директор сада Светлана Розно:

Основной задачей Ботанического сада Самарского университета является создание и содержание коллекций живых растений в том числе растений родного края, их изучение и охрана. Эта работа ведется с момента основания сада, и благодаря ей удается сохранять, а иногда и возвращать в дикую природу растения, находящиеся на грани исчезновения.

В этом смысле проводимые ремонт и благоустройство территории направлены на то, чтобы, с одной стороны, сделать знакомство с коллекцией ботанического сада более удобным и комфортным для наших гостей. С другой - максимально обезопасить те растения, которые нуждаются в защите.

Завершены наиболее сложные и ресурсоемкие виды работ. Вдоль озера укреплена дорожная насыпь, восстановлен чугунный забор по фасадной части Ботанического сада. Он был сильно перекошен, а на ряде участков и вовсе отсутствовал. Строители отреставрировали старые секции и восстановили недостающие элементы. Также под его основание заложили новый фундамент.

Для того чтобы посещение сада было удобным для горожан, обустроена новая входная группа на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля - вблизи остановок общественного транспорта.

Появятся в Ботаническом саду и новые, экологичные пешеходные дорожки, засыпанные гравием. Это позволит, с одной стороны, дать доступ к уникальным экспонатам живой коллекции сада, с другой - минимизировать воздействие человека на растения. Также в саду обустраиваются площадки для отдыха посетителей. Их оформление выполнено в космической тематике и символизирует планеты солнечной системы.

Проректор по развитию кампуса Самарского университета Андрей Антоневич:

Благоустройство ботанического сада сильно отличается от аналогичных работ в городском парке или сквере. Приходится принимать во внимание множество факторов, планировать и проводить работы так, чтобы они не отразились на коллекции уникальных растений. Несмотря на все сложности, мы рассчитываем открыть Ботанический сад для посещения горожан в сентябре.

В рамках проекта ремонта объектов и благоустройства территории Ботанического сада к настоящему моменту выполнены следующие виды работ:

отремонтирована оранжерея: деревянные конструкции кровли заменены на металлопластиковые;

заменены системы отопления и вентиляции, утеплена крыша оранжереи;

вдоль озера укреплена дорожная насыпь;

восстановлен чугунный забор по фасадной части Ботанического сада;

капитально отремонтировано ограждение вдоль улиц Врубеля, Мичурина, Авроры;

проложены новые дорожки, частично смонтированы из плитки круглые площадки в виде планет - так называемые зоны сосредоточения;

вдоль дорожек сад очищен от сорной растительности;

проложены кабели для освещения основных дорожек;

смонтирована новая входная группа на пересечении Московского шоссе и ул. Врубеля;

смонтированы и подключены фонари освещения.

Осталось выполнить следующие виды работы: