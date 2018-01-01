Митинги прошли в Самаре, Новокуйбышевске, Похвистнево, Чапаевске, Сызрани, Жигулевске. Оценки общего числа участников, как обычно разнятся . Так полиция сообщает о 1300 участниках по всей области. А депутат Михаил Матвеев, сосчитав данные на полицейских рамках, выяснил, что только в Самаре на митинге было 3148 человек.

Местом проведения акции в Самаре стал сквер "Родина". Организатором акции выступила КПРФ.Собравшимся было предложено поддержать требования об отмене пенсионной реформы.

Импровизированный репортаж с митинга опубликовал в своем ФБ известный самарский журналист Андрей Федоров:

Ну, радуйтесь, господа. Сами этого добивались и, похоже, добились. Сегодня, в рамках общероссийской акции протеста, в сквере Калинина, в Самаре собралось порядка 2000 человек.

Не преувеличиваю, это - не моя визуальная оценка. Людей на митинг полиция пропускала через всем уже знакомые металлоискатели, у которых сверху есть электронное табло, фиксирующее количество прошедших. Так арок было штук пять, и под конец митинга я специально посмотрел высветившиеся показатели численности. Сложил числа в уме, получилось - порядка 2000. Думаю, под конец было еще больше.

Люди подходили беспрерывно. Митинг организовывала КПРФ, но в сквере собрались практически все оппозиционные движения. Было много флагов Левого фронта, НПСР раздавали свои листовки, представители КПРФ - газету Правда с хорошей фотографией Зюганова на первой странице.

2000 человек - это много или мало. На мой взгляд, много, так как митинг загнали на Безымянку, куда не каждый поедет. Плюс - жара. Но!.. Я внимательно рассматривал прибывающих людей. Это были весьма приличные пожилые мужчины и женщины, скорее всего, бывшие или действующие ИТР. Много молодежи.

Что важно, на мой взгляд, организаторы митинга уместили его в весьма сжатые временные сроки. Люди бы просто не выдержали стоять на жаре, они и так переходили в боковые аллеи, где была хоть какая-то тень. Первым выступал Алексей Лескин. Выступил, на мой взгляд, хорошо, достаточно энергично. Критиковал уже всем известные инициативы правительства.

Дальше выступали опять-таки весьма приличные люди, но сама тональность митинга пошла на спад. Хотя, и в этой части были весьма радикальные призывы, типа - Путина в отставку. Я ждал выступления Михаила Матвеева, прекрасно зная, что он человек умный и креативный. Он должен был добавить тональности. Добавил. Мне понравилось его выступление. По делу, без радикализма.

На митинге было объявлено, что следующая такая акция в Самаре намечена на 18 августа. С учетом того, что сегодня подобные митинги проходят во всех крупных городах страны, численность этих мероприятий уже получается достаточно внушительной. Отмахнуться от этого уже не удастся. Ну, и слава Богу.

Лично я уже на баррикады не собираюсь, отлазил по ним в конце 80-х - начале 90-х, но нового очередного августа 1991 года мне не нужно. Ни мне, ни моим детям, ни моим близким. А дело-то к этому идет. Между зажравшейся и отупевшей властью и людьми уже есть большущая пропасть, которая все увеличивается в своих опасных размерах.