27 февраля состоялся очередной прямой эфир Дмитрия Азарова на телеканале "Россия".

В конце программы Азарову презентовали новый проект ГТРК "Самара" - "Как это было". Журналисты сопоставляют состояние области в 90-е годы с нынешним положением региона.

Дмитрий Азаров охотно прокомментировал кадры хроники.

И отметил, что уровень жизни граждан за эти годы изменился до неузнаваемости:

Есть расчеты, что ВРП области снизился в 2,5 раза. А показатели инфляции в 1992 году составляли 2500%. Мы стартовали из полной разрухи и нищеты. Мы просто об этом забыли.

Азаров напомнил, что в 90-е годы продолжительность жизни в регионе была на уровне 58-59 лет. Сейчас она составляет 71 год. Рассказал Азаров и о демографии.

Если в 1990 году, по словам врио, рождаемость упала на 50%, то сейчас область постепенно выбирается из демографической ямы:

Благодаря тем усилиям, которые предпринимает президент, в стране растет количество многодетных семей. А это очень хороший показатель.

Изменилась, по мнению Азарова, в лучшую сторону, ситуация и в медицине. За последние 17 лет в регионе было построено 25 высокотехнологичных центров.

В ближайшее время в Самаре открываются центр ядерной медицины, госпиталь "Мать и дитя". Все больше людей имеет возможность получать качественные медицинские услуги.

Успехи есть и в дорожной отрасли! С 2000 года протяженность дорог с твердым покрытием выросла в 2,5 раза. Глава региона напомнил, что за всю историю региона было построено 7350 км дорог, а за последние 16 лет - почти 9 000 километров

Изменились в лучшую сторону и жилищные условия самарцев. По словам Азарова, за 17 лет треть жителей региона переехали в новое жилье. Об уровне жизни говорит и количество автомобилей. Сегодня на 3,2 миллиона граждан их приходится 1,24 миллиона

Азаров привел мнение ряда экспертов, которые считают, что экономический ущерб, полученный страной в

90-е годы, сопоставим с тем уроном, который был нанесен экономике СССР в Великую Отечественную войну.

С 2000 года мы начали строить новую Россию. После всех ужасов и войны мы предпринимали гигантские усилия, чтобы в стране был мир и благополучие.