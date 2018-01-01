Азаров не догнал Риту Дакоту в топе блогеров "Медиалогии"
25 сентября 2018, 19:55
Компания "Медиалогия" регулярно публикует "топы" самых цитируемых ресурсов сети. В том числе, и блогеров. Это едва ли не единственный прозрачный рейтинг популярности блогеров в Рунете.
Поэтому вдвойне приятно, что Дмитрий Азаров в августе месяце вошел в первую десятку самых цитируемых российских блогеров. Совсем немного не догнал Дмитрий Игоревич по популярности светскую львицу и певицу Риту Дакоту.
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