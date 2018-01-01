В своем Послании президент России обозначил приоритеты, которые призваны работать на одну, стратегическую задачу — обеспечить России прорывное развитие. Среди ключевых направлений — масштабная программа пространственного развития территории страны, инвестиции в образование, здравоохранение и экологию, в новые технологии и науку, поддержка талантливой молодежи.

Владимир Путин подчеркнул, что в современном мире скорость технологических изменений стремительно растет. И только тот, кто "технологическую волну" поймает, вырвется далеко вперед.

Владимир Путин:

Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе обстоит дело. Отставание неизбежно ведет к ослаблению, размыванию человеческого потенциала. Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития.

Владимир Путин отметил, что масштаб вызова требует от России сильного ответа. "Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву", — сказал президент.

Глава региона Дмитрий Азаров, комментируя Послание, заявил, что сказанное президентом имеет колоссальное значение:

Это взгляд в будущее страны на десятилетие вперед.

Руководитель области поддержал слова Владимира Путина о том, что главная угроза для страны — технологическое отставание. По его словам, это относится в том числе к Самарской области, где в последние годы замедлились темпы развития, а по промышленной динамике регион даже снизил показатели.

Дмитрий Азаров:

Для Самарской области этот вызов наиболее актуален. Мы сегодня должны приложить максимум усилий, чтобы промышленность работала и получала заказы. Для того, чтобы повышалась производительность труда, происходила модернизация, нужны весьма значительные инвестиции. Именно на привлечение инвестиций направлена работа правительства последние несколько месяцев.

Глава региона отметил, что определенные успехи уже достигнуты. Удалось убрать ряд барьеров и ограничений, которые препятствовали притоку инвестиций в регион.

Он отдельно выделил предложенную президентом масштабную программу пространственного развития России с опорой на города и крупные агломерации, к которым относится и Самарско-Тольяттинская.

Дмитрий Азаров:

Этот потенциал в Самарской области реализован еще не полной мере. Мы только приступаем к его реализации. Сегодня президент отметил, что крупные города — это основа, драйвер пространственного развития страны, и мы с этой высокой миссией должны справиться. Мы не имеем право поступить иначе. Поэтому внимание агломерационным процессам — в эту орбиту агломерации входят и малые города — будет первостепенным.

Глава региона подчеркнул: в Послании было наглядно продемонстрировано как талант, энергия, патриотизм создают современные технологии, повышают обороноспособность страны, позволяют ей уверенно смотреть в будущее.

Дмитрий Азаров:

Все достижения нашей страны, сегодня в этом должен быть уверен каждый гражданин России, надежно защищены. Защищены нашей армией, новейшими разработками в этой сфере. И сегодня это стало очевидно не только гражданам страны, но и всему миру.

Фотография: kremlin.ru