Правительство области сообщает, что Дмитрий Азаров договорился в Москве и

В ближайшее время регион получит дополнительные средства федерального бюджета в размере 1958,4 миллионов рублей. Поправки в областной бюджет по увеличению расходов за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет в 2018 и 2019 гг. рассмотрят на очередном заседании Самарской Губернской Думы. Соответствующий проект закона был рассмотрен и утвержден сегодня, 21 мая, на заседании Правительства Самарской области.

Более 1 млрд. руб. планируется направить на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских садов. 419,5 млн. руб. областной бюджет рассчитывает получить уже в текущем году, еще 585,8 млн. запланированы на 2019 год.

Федеральные средства будут направлены на развитие сферы здравоохранения. В частности, на приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и на оказание паллиативной помощи будет направлено 285 млн. руб.

Поправками в областной бюджет планируется учесть средства и на продолжение строительства моста «Фрунзенский» - дополнительно на эти цели из федерального бюджета выделено 700 млн. руб. Также серьезное финансирование будет направлено на мероприятия по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено - дополнительно 116,4 млн. руб.

Помимо этого, на заседании областного парламента планируется рассмотреть поправки в региональную казну, предусматривающие дополнительное финансирование по ряду направлений. Так, на создание дополнительных мест для детей в дошкольных учреждениях от двух месяцев до трех лет планируется дополнительно выделить 226 млн. руб. в 2018 году и 315 млн. - в 2019 году.

Дмитрий Азаров выполняет важнейшую работу, однако, приходится с грустью признать, что значительная часть привлеченных денег идет не на развитие региона, а на исправление прошлых "косяков".

Так, вся история с Фрунзенским мостом могла бы обойтись бюджету на много миллиардов меньше, а мост был бы уже построен, если бы в угоду уже забытым чиновникам мост не перенесли с улицы Самарской, где ему самое место, на Фрунзе.

До сих пор отсутствует проект съездов с моста и развязок на северном берегу - на это еще Дмитрию Азарову предстоит искать миллиарды.

Еще более печальна история с берегоукреплением в Рождествено. Именно в связи с этим проектом возникло сразу несколько уголовных дел, в которых был замешан, в частности, Риналь Мязитов - директор печально знаменитого СОФЖИ и очень лдеятельный чиновник. Подробности этой истории можно прочитать, например, в Волжской Коммуне.

Можно вспомнить и о том, как были ликвидированы ясельные группы в детских садах, чтобы махом решить проблему очередей и отчитаться о выполнении очередной программы. Теперь эти "достижения" приходится исправлять и стоит это недешево.

И Дмитрий Игоревич теперь вынужден находить денег, чтобы как-то ликвидировать последствия халатности, головотяпства и откровенно преступной деятельности.

Не нужно быть великим прорицателем, чтобы понять - большая часть денег, которые Дмитрий Азаров будет привлекать в регион будут уходить на исправление прошлых ошибок. Ошибки и явное вредительство будут вскрываться еще очень долго.

Сумеет ли область перейти от латания дыр к прорывному развитию при такиой реальности - вопрос, на который надо искать ответ, не дожидаясь пока рак на горе свистнет окончания ЧМ.

Иллюстрация: Волжская Коммуна