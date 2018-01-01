Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации за январь и февраль 2018 года.

Приятно отметить, что Дмитрий Азаров поднялся сразу на 13 позиций. И сейчас находится в самой середине рейтинга.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, поэтому являются субъективным мнением профессиональной среды.

Вот как комментирует результаты Дмитрия Азарова социолог Наталья АВДОШИНА, директор НИИ социальных технологий. Доцент кафедры социологии и культурологии СНИУ:

В Самарской области ждали возвращения Дмитрия Игоревича Азарова, потому что здесь помнят, как эффективно он проявил себя в качестве мэра Самары: компетентный, деятельный, инициативный, устремлённый в будущее. Так как сам он местный, самарский, то региональные проблемы знает не понаслышке и хорошо понимает, как их решать.

Работа в Совете Федерации, безусловно, обогатила Дмитрия Игоревича новым опытом, умением видеть решение проблем региона в контексте актуальных трендов социально-экономического развития страны. В одном из интервью СМИ, он сказал, что работа в Комитете по местному самоуправлению позволила ему познакомиться с опытом местного самоуправления в стране, и самые интересные находки, возможно, будут воплощены в жизнь на самарской земле. Это поможет вывести нашу губернию на новую ступень развития, вернуть Самарской области былую славу одного из лидирующих регионов России.

Одно из самых знаковых событий 2018 года, помимо выборов президента РФ, для нашей области, конечно, Чемпионат мира по футболу. В предыдущие годы накопилось очень много проблем при подготовке к этому мероприятию, в частности при строительстве стадиона. Дмитрий Игоревич активно занялся решением этого вопроса, перевёл работу по завершению строительства в круглосуточный режим и лично контролирует её. Теперь мы уверены, что мундиаль в Самаре будет проведён достойно.

Очень внимательно Дмитрий Азаров относится и к мнению общественности. Так, в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года жители Самарской области получат на избирательных участках ещё один бюллетень, с помощью которого определят приоритетные территории, которые будут благоустроены в рамках программы по созданию комфортной среды. Также при губернаторе созданы экспертные советы по наиболее актуальным проблемам региона. Думаю, что тренд, заданный президентом РФ, – «услышать человека и дойти до каждого» станет значимым при решении ключевых региональных проблем и в полной мере будет реализовываться у нас в области. Это усилит поддержку жителями Дмитрия Игоревича Азарова на выборах губернатора Самарской области в сентябре 2018 года.