Вместо четырехэтажного транспортного узла девелопер Волков построил в Самаре опасную «душегубку».

В 2009-ом году Самары объявили о грядущем превращении автостанции «Аврора» в современный автовокзал – один из трех основных пунктов новой транспортной системы города. К общественно-важному проекту мэрия подошла расчетливо и, можно сказать, творчески – привлекла солидного инвестора-застройщика, ООО Торговая фирма «Самара-Меркурий» (учредитель Сергей Волков), которой принадлежал расположенный неподалеку Торговый центр «Аврора».

ТРК "Аврора"в 2009 году

Хотя, возможно, все было наоборот, и на самом деле это Волков привлек муниципалитет в свой проект расширения коммерческих площадей – об этом остается только гадать. Но факт остается фактом – горожанам рассказали именно об автовокзале с торговыми площадями, а не о третьей очереди торгово-развлекательного «монстра» со встроенным в нее пересадочным пунктом.

Обещали через год

Вот, например, что писало в сентябре 2009-го по этому поводу «Самарское обозрение»:

«Этим летом компания Сергея Волкова вышла с инициативой строительства нового автовокзала на базе автостанции Аврора. Похоже, что этот участок Железнодорожного района окончательно переходит под сферу влияния бизнесмена и его семьи. Открыв в 2003 году свой ТРК «Аврора», «Меркурий» начал оформлять в аренду землю, прилегающую к трамвайному парку. В итоге в конце прошлого года окончательно запустилась вторая очередь ТРК на 10 тысяч кв. м.».

А вот строчки из материала портала Volga News, опубликованные в августе 2010-го:

«ООО "Торговая фирма "Самара-Меркурий" в ближайшее время планирует начать строительство нового автовокзала около торгового комплекса "Аврора". При наличии соответствующего финансирования эти работы могут занять около года […] Организация намерена построить 4-этажный автовокзал, который должен стать логическим продолжением торгового комплекса "Аврора".

На первых этажах планируется разместить зону для автостоянки пригородных автобусов, а также 2-ярусный паркинг для автомобилей. На втором этаже автовокзала предполагается разместить административные помещения с диспетчерской, комнатой отдыха для водителей, залом ожидания и комнатой матери и ребенка. На верхних этажах автовокзала планируются торговые павильоны – продолжение секций ТРК "Аврора"».

С небольшими шероховатостями, инициатива прошла процедуру публичных слушаний и административных согласований – в октябре все того же 2010-го года «Самара-Меркурий» получил в долгосрочную аренду участок городской земли для строительства «Паркинга с комплексом торгово-бытовых услуг, оздоровительный комплекс, распределительный пункт и трансформаторная подстанция, здание для противопожарных целей, городской автовокзал «Аврора»» (выделено редакцией) - таково официальное название многообещающего инфраструктурного проекта.

Автостанция в 70-е годы.

Обещаний много не бывает

Увы, оптимистичные планы об открытии через год не воплотились в жизнь – стройка затягивалась, сроки переносились. Но представители компании продолжали утверждать, что помнят о своей ответственности перед городом. Вот отрывок из интервью управляющей ТРК «Аврора» Ирины Михайловской журналу rs63.ru:

«Бывает порой, что время еще не пришло или просто пока не хватает времени для реализации. Была, например, идея, как разгрузить перекресток улиц Авроры и Аэродромной: мы хотели построить рампу над улицей Авроры и организовать современную транспортную развязку. В итоге решили, что этот проект мы реализуем в 2015 году совместно с городскими властями. К тому же опыт сотрудничества у нас уже есть: в процессе строительства мы решили много социальных задач, в том числе переложили старые трамвайные рельсы и обеспечили спортивными площадками соседние дома. Конечно, не стоит забывать и про новое современное здание автовокзала, интегрированное с нашим центром».

Ни ждать, ни торговать

Наконец, в 2016-ом году Олег Фурсов, который в тот момент возглавлял мэрию, и руководитель городского департамента градостроительства Сергей Рубаков (ныне осужденный за предложение посредничества во взяточничестве и мошенничество) без лишней помпы и шума подписали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – того самого, который по всем бумагам проходит как «Паркинг - комплекс торгово-бытовых услуг - оздоровительный комплекс - распределительный пункт - городской автовокзал «Аврора»».

Олег Фурсов и Сергей Рубаков

Но бумаги бумагами, а на самом деле никакого автовокзала в ТРЦ нет, да и быть, собственно, не должно – это выяснилось после того, как тревогу забил один из привлеченных инвесторов строительства. Ему по договору перешли в собственность 1100 кв. метров, из которых на восьмистах должны были расположиться зона ожидания для пассажиров и служебные помещения автовокзала, а оставшиеся 300 были предназначены для размещения торговых точек.

Оказалось, что переданные помещения по множеству параметров не подходят для нахождения в них ни пассажиров, ни покупателей. Претензии к застройщикам едва уместились на 10 страницах поданного против них иска об устранении недостатков и возмещении ущерба, поэтому о них максимально коротко и емко:

- по нормативам потолки должны быть не менее 3,3 м, в реальности же их высота от 1,97 до 2,82 метров;

- на одном из этажей один из противопожарных выходов спроектирован и устроен с нарушениями (длина эвакуации более 30 м);

- вопреки требованиям к подобным зданиям, отсутствуют лифты и пандусы для маломобильных граждан;

- не предусмотрены комнаты длительного ожидания и комнаты матери и ребенка, и еще много других.

Об одной из недоработок стоит сказать отдельно: конструкция инженерных коммуникаций не предусматривает устройство системы вентиляции и системы дымоудаления. Иными словами, это парилка в «мирное» время, а в случае пожара – форменная «душегубка» (ну как тут не вспомнить о «Зимней Вишне»?). Добавьте к этому полное отсутствие естественного света, и получите лишенное жизни пространство, в котором нельзя ни торговать, ни покупать, ни ждать автобуса. Пригодно оно разве что под склад. А ведь нам обещали, на минуточку, «новое современное здание автовокзала».

Автовокзал? Нет, не слышал!

Но кто старое помянет, тому, как водится, глаз вон. Господин Волков через своих представителей в суде сообщил, что не строил ничего подобного, что речь идет об абстрактном нежилом помещении, которое инвестор может использовать так, как ему вздумается. Привлеченная в качестве третьего лица самарская мэрия недоуменно развела руками: в составе возведенного здания ТРЦ официально отсутствует помещения городского автовокзала, а у Торговой «Самара-Меркурий» нет подобных обязательств перед муниципалитетом.

Внутренний интерьер ТРК "Аврора"

Истец возмутился и указал, что по договору помещение приобретено с указанием целевого использования под здание автовокзала. Но тут уже пришло время судьи удивлять всех: он посчитал, что данные строки ни к чему не обязывают застройщика, а, наоборот, обременяют нового владельца – мол, теперь он, хочешь не хочешь, а обязан устроить там автовокзал. В ответ на это представители «Самара-Меркурия» великодушно заявили, что на подобном не настаивают. Как общий итог этой необычной дискуссии – отказ в удовлетворении требований иска по всем пунктам.

Сейчас незадачливый инвестор продолжает борьбу в апелляционных инстанциях, параллельно пытаясь привлечь к ситуации внимание правоохранительных органов. Но пока безуспешно – прокуратура пока не усматривает никаких нарушений ни со стороны власти, ни со стороны «меркурианцев». Но вопросы необходимо продолжать задавать – например, региональному управлению МЧС: что они думают по поводу постоянного массового нахождения людей в помещениях, где не предусмотрен дымоотвод?

Обязаны побороться за интересы людей

К сожалению, самарский бизнес в лице Волкова в данной истории подтвердил самые худшие мнения о нем – в погоне за прибылью коммерсанты не готовы остановиться ни перед чем.

Если для получения заветного участка и последующей супер-прибыли потребуется врать про автовокзал, он будет врать. Если для того, чтобы уйти от ответственности, понадобиться отречься от данных ранее публичных обещаний – он отречется и глазом не моргнет. Если есть возможность не думать о пассажирах и торговцах, вынужденных томиться в ограниченном безвоздушном пространстве, то он не будет думать.

Кстати, это не первый случай, когда господин Волков и его компания вольно относятся к своим обязательствам и законам. Еще не успела забыться история с торговым центром «Триумф» - в 2016-ом году во время реконструкции коммерсант без каких-либо оснований «откусил» от городской земли более тысячи квадратных метров, на четверть увеличив свою площадь ТРЦ.

Тогда городская администрация проявила принципиальность и, после серии судов, смогла отстоять общественные интересы. Почему сейчас такая пассивность? У города фактически украли автовокзал, но мэрии и дела нет. Да, люди, которые сегодня управляют городом, не договаривались с Волковым о грандиозных планах и не вводили построенное в эксплуатацию. Но побороться за самарцев и их интересы обязаны.

Просто встать перед судом и обществом, напомнить изворотливому девелоперу про его обещания, про название проекта со словами «Городской автовокзал». В конце концов, съездить вместе в спорные помещения, пройтись по ним, а после спросить, глядя в глаза: «Вы и вправду думаете, что можно так поступать с самарцами?». Не факт, что поможет, но попытаться нужно. Иначе как такой власти доверять?

Прокуратуре нужно доплатить?

Но наибольшую обеспокоенность вызывает позиция надзорных органов в лице прокурора Железнодорожного района Александра Диденко. Речь ведь идет не о какой-то мелочи, а об огромной стройке важнейшего инфраструктурного объекта, которая на протяжении нескольких лет велась буквально под носом у него и его коллег. Они не заметили пропажу целого автовокзала? Или предпочли не замечать?

История «Зимней вишни», судя по всему, ничему не научила самарских прокуроров. Проект «Торгового центра – городского автовокзала» принимала в эксплуатацию специальная комиссия, состоящая из профессионалов и отвечающая за свои решения перед законом. И эта комиссия «не заметила» ни одного из вышеперечисленных нарушений. Ни один из членов этого органа не сказал: «Ребята, постойте, а где, собственно, автовокзал?». Никто не обратил внимания ни на отсутствующую вентиляцию, ни на непредусмотренные обязательные помещения для пассажиров.

Это вполне тянет на преступление – если не на уголовное, то на должностное. Ведь разобраться в вопросе очень просто, нужно прокурорским работникам ножками пойти в «Аврору» и посмотреть – есть вентиляция или ее нет. Вооружиться рулеткой и проверить высоту потолков. Взять шагомер и пройтись по путям эвакуации. Желательно пригласить СМИ. И рассказать самарцам о том, что удалось выяснить.

Если все в порядке, то так и сказать: «Мы проверили, померяли – все в порядке, вам ничего не угрожает». Или: «Мы выяснили – автовокзала нет и быть не должно, вам все почудилось, никто никому ничего не обещал». Или дать какую-то другую оценку – но по существу и по фактам, а не прячась за казенными нечитаемыми формулировками «Нарушений не выявлено» и т.д.

Времена, когда такой номер срабатывал, давно прошли. И наша страна за это дорого заплатила – человеческими жизнями. Или они считают, что недостаточно дорого, и нужно доплатить?