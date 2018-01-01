Экспортные отгрузки "АвтоВАЗа" могут сократиться более чем на 5 тысяч автомобилей.

К таким последствиями приведет отказ завода от продолжения экспорта автомобилей в Европу. Об этом пишет "Самарское Обозрение".

На "АвтоВАЗе" аргументирует свое решение ужесточением экологических норм по выбросам углекислого газа.

Эксперты недоумевают по поводу происходящего, говоря о том, что "АвтоВАЗ" слишком торопится покинуть растущий рынок.

Экспортировать в Европу свою продукцию завод начал еще в советские времена. Под именем Lada Riva в некоторых странах Западной Европы продавались седаны ВАЗ-2105/2107 и универсалы 2104.

Впоследствии в Европу начали отправлять и другие модели: трехдверные Lada 4×4, семейство Lada Priora, Lada Kalina и другие. С начала 2000-х годов предприятие сертифицировало свои автомобили в соответствии с европейскими экологическими нормами.

В последующие годы автозавод продолжал подстраиваться под растущие требования и дальше — модернизировал «Лады» так, чтобы они соответствовали «Евро-4», «Евро-5» и т.д.

К началу 2019 года европейские покупатели сохранили интерес к автомобилям Lada, который демонстрировали с 2015 года. По информации Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в январе–феврале текущего года в Европе продали 840 вазовских моделей, что на 4,6% выше показателя 2018 года. Наиболее внушительной динамика роста оказалась в феврале. Тогда объем реализации Lada в Европе составил 526 автомобилей, что 22% больше, чем годом ранее. Результаты продаж вазовских автомобилей в марте 2019 года пока не раскрываются.

Однако в середине апреля 2019 года «АвтоВАЗ» неожиданно заявил о временном прекращении экспорта в Европу. В пресс-центре АвтоВАЗа воздержались от расширенных комментариев.

"В связи с ужесточением экологических норм в Европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть его на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса „Рено-Ниссан“ глобальную модель и вернуться на эти рынки", — подчеркнул специалист ВАЗа Артем Манюхин.

По мнению председателя комитета губдумы по промышленности, предпринимательству и торговле Вячеслава Малеева, АвтоВАЗ мог таким образом поменять приоритеты, сосредоточившись на внутреннем рынке, продажи на котором показывают хорошую динамику. Сколько всего АвтоВАЗ потеряет из-за ухода с европейского рынка, эксперты сказать затрудняются. Годовая выручка с реализации вазовских автомобилей в Европе оценивается в размере около 3 миллиарда рублей.