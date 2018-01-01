Авторитет Владимир Патрин назвал заказчика покушения на себя. Об этом пишет "Самарское Обозрение".

Эту секретную информацию потерпевший бережно хранил больше года, а открылся правоохранителям лишь после недавнего задержания членов преступной группы Андрея Филимошина.

58-летний Владимир Патрин, он же Ильич, в начале 2000-х прославился как активный участник санации самарского таксопарка на Московском шоссе и человек, посягнувший на активы самого скандального проекта по обману дольщиков — компании «Содействие». В последние годы Ильич угомонился, почти постоянно проживал в родной Кротовке, а его имя упоминалось в привязке к компаниям с характерными названиями «Самарское пиво» и «Кротовское пиво».

В мае 2018 года случилось ЧП — на Патрина в Кротовке напали неизвестные, переломали ему ноги, несколько раз ударили ножом и причинили закрытую черепно-мозговую травму. Спустя некоторое время за преступление задержали двух бойцов тольяттинской бригады спецназа — Иксанова и Фомина, а преступление объявили бытовым. Но затем обвинение с военнослужащих сняли, а их самих отпустили на свободу.

Сам Ильич о причинах нападения и возможных его интересантах рассказывал скупо. И вдруг в конце июня 2019 года Патрин пришел в областное СУ СК и рассказал, кто его бил и за что. Этот приступ внезапной откровенности произошел на другой день после задержания членов «бригады» Василия Грака — их сейчас обвиняют в нападениях на главу теруправления Росимущества Айвара Кинжабаева и члена совета директоров «Жигулевского пива» Виктора Догушева. Организатором силовых акций считают 59-летнего Андрея Филимошина, лидера скандально известной в начале 90-х банды.

Что же Патрин рассказал в СК? В его версии, «нападение на него по просьбе его знакомого Сапожкова осуществили друзья Сапожкова, в частности Филимошин». Также Ильич написал заявление, что опасается за свою жизнь и здоровье и безопасность своих близких, если Филимошин, ранее бывший лидером банды и за это получивший судимость, останется на свободе. Именно показания Патрина стали причиной, по которой суд все-таки арестовал Филимошина — против этого выступала даже прокуратура.Объявленный заказчиком нападения на Ильича Вячеслав Сапожков якобы задолжал Патрину крупную сумму и это стало причиной избиения.

Задолжал он, видимо, не только Ильичу, так как с недавнего времени скрывается от правоохранителей в Аджарии. Одной из причин отъезда Сапожкова называют не только долги, но и причастность к коррупционным схемам задержанных год назад полковников ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Вячеслав Сапожков ранее был совладельцем строительной фирмы «Акведук», входящей в группу «Междуречье» братьев Плигиных. В 2000-е Сапожков входил в число совладельцев фирмы «Гранд-Ойл» (оптовая торговля топливом).

Эту секретную информацию потерпевший бережно хранил больше года, а открылся правоохранителям лишь после недавнего задержания членов преступной группы Андрея Филимошина.

58-летний Владимир Патрин, он же Ильич, в начале 2000-х прославился как активный участник санации самарского таксопарка на Московском шоссе и человек, посягнувший на активы самого скандального проекта по обману дольщиков — компании «Содействие». В последние годы Ильич угомонился, почти постоянно проживал в родной Кротовке, а его имя упоминалось в привязке к компаниям с характерными названиями «Самарское пиво» и «Кротовское пиво».

В мае 2018 года случилось ЧП — на Патрина в Кротовке напали неизвестные, переломали ему ноги, несколько раз ударили ножом и причинили закрытую черепно-мозговую травму. Спустя некоторое время за преступление задержали двух бойцов тольяттинской бригады спецназа — Иксанова и Фомина, а преступление объявили бытовым. Но затем обвинение с военнослужащих сняли, а их самих отпустили на свободу.

Сам Ильич о причинах нападения и возможных его интересантах рассказывал скупо. И вдруг в конце июня 2019 года Патрин пришел в областное СУ СК и рассказал, кто его бил и за что. Этот приступ внезапной откровенности произошел на другой день после задержания членов «бригады» Василия Грака — их сейчас обвиняют в нападениях на главу теруправления Росимущества Айвара Кинжабаева и члена совета директоров «Жигулевского пива» Виктора Догушева. Организатором силовых акций считают 59-летнего Андрея Филимошина, лидера скандально известной в начале 90-х банды.

Что же Патрин рассказал в СК? В его версии, «нападение на него по просьбе его знакомого Сапожкова осуществили друзья Сапожкова, в частности Филимошин». Также Ильич написал заявление, что опасается за свою жизнь и здоровье и безопасность своих близких, если Филимошин, ранее бывший лидером банды и за это получивший судимость, останется на свободе. Именно показания Патрина стали причиной, по которой суд все-таки арестовал Филимошина — против этого выступала даже прокуратура.Объявленный заказчиком нападения на Ильича Вячеслав Сапожков якобы задолжал Патрину крупную сумму и это стало причиной избиения.

Задолжал он, видимо, не только Ильичу, так как с недавнего времени скрывается от правоохранителей в Аджарии. Одной из причин отъезда Сапожкова называют не только долги, но и причастность к коррупционным схемам задержанных год назад полковников ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Вячеслав Сапожков ранее был совладельцем строительной фирмы «Акведук», входящей в группу «Междуречье» братьев Плигиных. В 2000-е Сапожков входил в число совладельцев фирмы «Гранд-Ойл» (оптовая торговля топливом).