Автомобиль с людьми вывалился с четвертого этажа ТЦ "ГудОК"

31 марта 2019, 10:41

31 марта, около 1:30 ночи, на многоуровневой парковке торгового центра "Гудок" в Самаре рухнул автомобиль Hyundai.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, причиной падения стала оплошность водителя. 22-летний парень попросту не справился с управлением. Автомашина выехала за ограждение и рухнула с четвертого этажа на первый.

Водитель и два его пассажира получили телесные травмы. По данным полиции, водитель был трезв. Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося.

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