25 июля 2018, 13:41
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало схему строительства дороги по улице Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Дорога будет проходить между Ботаническим садом и частным сектором.
В июне начался конкурс по выбору подрядчика. Территория проектных изысканий - 30 гектаров. Начальная максимальная цена контракта - 2,5 миллиона. Финансирует работу бюджет Самарской области.
23 июля, состоялось вскрытие конвертов участников конкурса. На выполнение контракта претендуют ООО "Терпланпроект", ООО "ОГК-Самара", ООО "ДЖИ Динамика" и ООО "Терра".
Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Олег Смолин обсудили меры господдержки ООО «Самараавтожгут»
"Газбанк" должен вкладчикам 17,8 миллиардов рублей. Выплаты начнутся 23 июля
Мичурина начнут прорубать сквозь автостоянку до Врубеля в 2019 году
42 миллиарда рублей будет стоить мост через Волгу у Климовки