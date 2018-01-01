Аврору продлят от Московского до Ново-Садовой. Схема

25 июля 2018, 13:41

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало схему строительства дороги по улице Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Дорога будет проходить между Ботаническим садом и частным сектором.

В июне начался конкурс по выбору подрядчика. Территория проектных изысканий - 30 гектаров. Начальная максимальная цена контракта - 2,5 миллиона. Финансирует работу бюджет Самарской области.

23 июля, состоялось вскрытие конвертов участников конкурса. На выполнение контракта претендуют ООО "Терпланпроект", ООО "ОГК-Самара", ООО "ДЖИ Динамика" и ООО "Терра".

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