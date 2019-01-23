Аврору продлят до Ново-Садовой

25 января 2019, 16:49

Опубликовано распоряжение правительства Самарской области, согласно которому, улицу Авроры продлят от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой.

Документ подписан первым вице-губернатором - председателем правительства Александром Нефедовым.

На разработку проекта новой дороги из регионального бюджета планируют выделить 2,3 миллиона рублей. Дорога пройдет между Ботаническим садом и частным сектором.

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