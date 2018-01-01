Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - конкурсный управляющий банка "Приоритет" - будет оспаривать постановление следственного управления МВД по Самаре об отказе в возбуждении уголовного дела.

АСВ хочет возбудить дело по ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 и ст. 196 УК РФ.

По фактам хищения имущества, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства кредитной организации. Об этом деле пишет "КоммерсантЪ".

ЦБ РФ лишил "Приоритет" лицензии в сентябре 2014 года.

• ОАО Банк «Приоритет» создано в 1994 году.

Согласно данным banki.ru, основными акционерами банка являются члены наблюдательного совета Наталья Кутукова (19,98%), Александр Гладченко (14,81%) и Георгий Макаров (10,65%), председатель правления банка Денис Машков (10,62%) и первый заместитель председателя Татьяна Кузнецова (1,73%). 21,8% акций банка принадлежит Татьяне Стеблевой, 13,33% — Виктору Развееву, по 3,32% — Андрею и Людмиле Развеевым, члену правления Владимиру Зайцеву принадлежит еще 0,44% акций кредитной организации.

Виктора Развеева в прошлом считали бенефициаром финансового учреждения. В 2016 году он подал в суд иск о признании себя банкротом. Весной 2017 года суд признал господина Развеева несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Одним из кредиторов стал «Приоритет» в лице «Агентства по страхованию вкладов». Банк признали банкротом в октябре 2014 года. Задолженность финучреждения перед кредиторами составила порядка 1,5 млрд руб. По данным из отчета АСВ, по состоянию на 1 июля кредиторам выплачено 438, 6 млн руб.

Как сообщала в 2014 году пресс-служба регулятора, решение об отзыве лицензии связано с неспособностью банка удовлетворить требования кредиторов. "ОАО Банк "Приоритет" не создавало адекватных принятым рискам резервов. В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами", - говорилось в сообщении Банка России.

По одной из версий, финансовые трудности в "Приоритете" возникли в связи с оттоком клиентов после смещения Дениса Машкова с должности председателя правления. Его место занял бывший вице-президент банка "Солидарность" Денис ­Дербилов.

В декабре того же года временная администрация банка выявила факт вывода активов. Как сообщил ЦБ, установлены факты выдачи необеспеченных кредитов ограниченной группе физических лиц, а также юридическим лицам, отсутствующим по заявленным адресам, на общую сумму не менее 532,4 млн руб., а также инвестирование в паи кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда банка на сумму 52,1 млн руб., активы которого практически в полном объеме представлены займом организации с неизвестной платежеспособностью.

Временная администрация выявила также большое количество операций, в результате которых фиктивно прекращены обязательства заемщиков банка по кредитным договорам на общую сумму 617,5 млн руб. и реализован земельный участок балансовой стоимостью 66 млн рублей.

Кроме того, по данным регулятора, во время финансовых проблем в "Приоритете" его руководство и собственники сняли со своих депозитных счетов наличные на общую сумму 185,3 млн руб., а кредитные обязательства одного из топ-менеджеров банка на сумму 81,8 млн руб. прекращены путем предоставления в отступное земельных участков, рыночная стоимость которых была существенно завышена.

Информацию об этом ЦБ направил в Генеральную прокуратуру РФ и министерство внутренних дел.

Весной прошлого года конкурсный управляющий после проверок в рамках дела о несостоятельности сделал вывод о преднамеренном банкротстве "Приоритета".

Соответствующее заявление было направлено в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, а потом передано в областное УЭБиПК ГУ МВД России. В ноябре в возбуждении уголовного дела отказали.

Предварительное следствие по другому уголовному делу - по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам), где банк признан потерпевшим, в середине июля в очередной раз приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.