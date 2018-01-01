Депутат и общественник Аркадий Лазарев пострадал за попытку зайти на закрытую территорию — торги Росимущества, сообщает "Самарское Обозрение".

Рынок подрядов ТУ Росимущества не прозрачен, но замкнут на одну и ту же категорию лиц и фирм. Все игроки — юристы со связями в судах и силовых структурах, просто «слившие» излишне активного интернет-деятеля.

Лазарева задержали 23 сентября, сейчас он фигурант дела о коммерческом подкупе, который он вымогал у представителя фирм «Атлант-Групп» и «Арго» Андрея Шкильнюка. На подкуп Лазарев пошел не как политик и общественник, а как соучредитель компании «БСТ», порой работавшей на торгах самарского теруправления Росимущества.

За день до своего задержания — 22 сентября 2019 года — Аркадий Лазарев разместил на своей страничке «ВКонтакте» проникновенный монолог с тегами «Коррупция», «Провокация», «Картель», «ДелоЛазарева».

Проводя параллели с нашумевшими делами о картельных сговорах в медицине и строительстве, депутат спроецировал ситуацию на сферу госзакупок для нужд самарского теруправления Росимущества. Ситуацию с аукционами по оценке и реализации арестованного имущества Лазарев назвал «осиным гнездом» и «картельным айсбергом».

В версии депутата, схема распределения подрядов якобы работает так: «в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску самарского управления ФССП работает некто Александр Грицюк, занимается передачей и арестом имущества. Олеся Грицюк распределяет поручения от имени Росимущества. Близкие к компании „Атлант-групп“ и Андрей Шкильнюк — основа торгующих организаций, Елена Жилина — занята оценкой и хранением имущества, а Поволжская Правовая Компания, как и Атлант-групп занимаются продажей — у них есть даже совпадение по номеру телефона, что сразу указывает на признаки КАРТЕЛЯ».

Фирма «БСТ» действительно выиграла в аукционе ТУ Росимущества на оказание услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных актов — недвижимости и земельных участков. Контракт был подписан 16 марта 2019 года. При этом «БСТ» обошел других участников — упомянутых им «Атлант-групп» и «ППК». Вероятнее всего Лазарев рассчитывал, что сумеет захватить часть рынка, используя свой статус, жалобы и заявления. Возможно он просто не понял, с кем взялся играть. В своих выступлениях перед арестом он если и ушел от истины, то недалеко. Сфера региональных продаж арестованного и конфискованного имущества и выбора специализированных компаний (поверенных лиц), которые в этом участвуют — рынок для «своих», полный скрытых конфликтов.

В самарском теруправлении Росимущества версию Лазарева не подтверждают, называя теорию о сговоре на электронных торгах «мифом».