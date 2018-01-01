Археологи все-таки будут раскапывать первую самарскую крепость
26 июля 2018, 23:46
Александр Хинштейн разместил у себя в Твиттере скан ходатайства на выдачу разрешения на археологические работы на месте первой крепости Самара.
@Khinshtein:
Как и условились во время выезда на территорию бывшего завода клапанов, под которым находятся остатки самарской крепости 1586 г., археологи направили заявку на проведение раскопок уже в этом году. С хозяином территории я проговорил, @Culture_RF -также поддерживает.
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