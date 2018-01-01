Александр Хинштейн разместил у себя в Твиттере скан ходатайства на выдачу разрешения на археологические работы на месте первой крепости Самара.

@Khinshtein:

Как и условились во время выезда на территорию бывшего завода клапанов, под которым находятся остатки самарской крепости 1586 г., археологи направили заявку на проведение раскопок уже в этом году. С хозяином территории я проговорил, @Culture_RF -также поддерживает.