Археологи все-таки будут раскапывать первую самарскую крепость

26 июля 2018, 23:46

Александр Хинштейн разместил у себя в Твиттере скан ходатайства на выдачу разрешения на археологические работы на месте первой крепости Самара.

@Khinshtein:

Как и условились во время выезда на территорию бывшего завода клапанов, под которым находятся остатки самарской крепости 1586 г., археологи направили заявку на проведение раскопок уже в этом году. С хозяином территории я проговорил, @Culture_RF -также поддерживает.

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