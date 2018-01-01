«Тольяттихимбанк», финансовый инструмент империи семейства миллиардеров Махлаев, последнее время оказался в центре громких скандалов и судебных разбирательств. Кто помогает, скрывающимся в Великобритании и США беглым олигархам Маклаям, владельцам Толяттихимбанка, обстряпывать хитрые сделки на Самарской земле, оставляя без зарплат простых рабочих «Автозаводстроя», а Российскую Федерацию без налогов и почему им все сходит с рук и кто помогает им «решать вопросы» читайте в нашем обзорном материале.

Если внимательно анализировать бизнес банка и деятельность его реальных владельцев, то можно сказать о том, что явно выделяются два момента – очень спорные кредитные линии и активное использование административного ресурса.

Недавняя история, связанная банкротством ООО «Автозаводстрой». Эта терпящая бедствие компания перевела значительные финансовые средства Тольяттихимбанку, что стало предметом долгих разбирательств в арбитражных судах. Пострадавшими оказались бывшие работники «Автозаводстроя», которые остались без зарплат, государство, не досчитавшееся налогов и крупнее банки – кредиторы, включая ВТБ и Глобэксбанк.

В конце 2015 года ВТБ подал заявление о признании банкротом ООО «Автозаводстрой». Суд постановил принять заявление и возбудить производство по делу о несостоятельности.

Александр Осипов, назначенный конкурсным управляющим «Автозаводстроя», обнаружил в документах предприятия подозрительные на его взгляд сделки. Они касались погашения задолженности и процентов, возникших у компании перед Тольяттихимбанком. Незадолго перед банкротством, «Атозаводстрой» перечислил Тольяттихимбанку через четыре сделки 157 млн. рублей в счет выданного в 2013 году кредита на сумму 200 млн. рублей. На дату совершения платежей у «Автозаводстроя» были серьезные долги. Предприятие имело задолженность перед ФНС по налогам (1,7 млн. рублей), перед Глобэксбанком (288,2 млн. рублей), перед ВТБ (392,8 млн. рублей). А валюта баланса «Автозаводстроя» на начало 2015 года составляла 381,4 млн. рублей. Рассматривая данную ситуацию, Арбитражный суд Самарской области постановил признать сделку по перечислению Тольяттихимбанку 157 млн. рублей недействительной и взыскать с данного банка эти средства в пользу должника. Это произошло в январе 2017 года, но в мае Федеральный арбитражный суд Приволжского округа отменил данное решение, постановив направить дело на новое рассмотрение. В конце августа Верховный суд согласился с доводами окружного суда. А в ноябре того же года Арбитражный суд Самарской области, при повторном рассмотрении данного дела, отказал в оспаривании сделок по заявлению конкурсного управляющего Осипова. Комментирую конфликтную ситуацию, адвокат коллегии адвокатов «Литис» Олег Казачек заявил, что «речь идет достаточно крупных суммах, но то, как были организован сделки, наталкивает на размышления о том, что инициатива по их реализации могла идти от топ-менеджеров банка, без ведома основных акционеров. Другие наблюдатели заметили, что данная операция проводилась настолько организованно, что даже возникло ощущение, что все ее участники договаривались о порядке совместных действий, сидя за одним переговорным столом.

Конфликтная ситуация, связанная с данной сделкой, сразу же приобрела социальное звучание. За время судебных разбирательств сотрудники «Автозаводстроя» написали несколько обращений к президенту РФ, губернатору Самарской области, руководству правоохранительных органов. Они просили вмешаться в ситуацию.

Симптоматично, что сложившаяся ситуация не единична. В ноябре текущего года ЦБ РФ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить ряд сделок санируемого ФК «Открытие» с признаками вывода активов. По этому поводу зампред Банка России Василий Поздышев завил, что «мы оспариваем сделки, если видим, что они осуществлялись явно с убытком». То есть, в ЦБ РФ такие сделки вызывают подозрение, в судах, рассматривающих похожую ситуацию, связанную с Тольяттихимбаном – нет. В связи с этим возникает вполне понятный вопрос – почему?

Вот еще один любопытный пример. 5 августа 2008 года между Тольяттихимбанком и ООО «МОЦ «Здоровое поколение» был заключен кредитный договор №1954, в соответствии с которым «Здоровому поколению» была предоставлена кредитная линия на сумму 110 млн. рублей со сроком возврата до 5 августа 2010 года (под 17% годовых). Залогодателями по данному договору стали ООО «Придорожный комплекс (ПК) Викинги» и ЗАО «Приют путешественника». Причем, владельцами «Здорового поколения» и компаний, выступивших залогодателями, были известные в Тольятти люди, имеющие непосредственное отношение и к заемщику и к залогодателям. Например, Геннадий Пенских владел 70% «Здорового поколения» и был совладельцем ГК «Викинги».

Кредит возвращен не был. Вопрос о законности реализации заложенного имущества в марте 2010 года стал предметом проверки, проведенной ОБЭП Центрального РУВД Тольятти. Кем было реализовано заложенное имущество так и осталось непонятным. Тем не менее, по результатам проведенных проверок были получены отказные материалы. Ответ на резонный вопрос – почему, так же не был получен. Наблюдатели связывали это с тем, что владельцами заемщика и залогодатели были известные в Тольятти люди, а основным приоритетом Тольяттихимбанка была работа с деньгами корпорации Тольяттиазот, Tech-Lord SA, Romtex, Stork HKB Ltd, Nitrochem, Steel Pipe Research. Все эти компании были подконтрольны Владимиру Махлаю и ныне покойному Феликсу Циви. Тольяттихимбанк был подконтролен Владимиру Махлаю и его сыновьям – Сергею и Андрею Махлай. Все они живут в США и Великобритании и ко всем ним в настоящее время есть масса неприятных опросов у правоохранительных и других государственных служб и органов.

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В начале марта 2014 года Российская газета опубликовала статью «Против финансовых «прачек», где подводились итоги совещания Президента РФ с руководством Росфинмониторинга, Банка России и правоохранительных органов по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям. Владимир Путин сообщил, что ущерб бюджета от преступлений в кредитно-финансовой сфере за последние три года превысил 20 млрд. рублей, и это только то, что удалось доказать. Как поясняют в Росфинмониторинге, «банки выявляют средства, которые уходят за рубеж, в объеме 1,5 трлн. рублей», а затем «отмытыми» они возвращаются в страну. За 2013 год в кредитно-финансовой сфере было совершено более 42 тыс. преступлений, из которых 16% – в крупном и особо крупном размере. На фоне этого власти РФ активизируют свою работу, направленную на усиление борьбы с незаконными операциями. Вступил в силу закон о противодействии нелегальным финансовым операциям, который расширил полномочия надзорных органов и усилил их ответственность за принятые решения. В ближайшее время важным инструментом деофшоризации экономики должен стать недавно созданный Центр по оценке рисков и призванный стать центром получения информации о конечных бенефициарах офшорных компаний. Главной задачей Центра станет обнаружение той или иной финансовой угрозы на ранней

стадии. Эта общероссийская проблема хорошо известна не только на федеральном, но и на региональном уровнях. ФНС по Самарской области уже не первый год ведет многочисленные судебные разбирательства с большим количеством региональных банков. Как отмечают эксперты рынка, наиболее резонансным и масштабным стало разбирательство ФНС с «Тольяттихимбанком», который является финансовым центром корпорации Тольяттиазот. Тогда, как писали СМИ, согласно материалам арбитражного дела А55-23340/2012, вопросы к банку возникли в связи с операцией по продаже проблемных долгов. Общая сумма задолженности заемщиков по таким кредитным договорам составила 452 794 430 рублей. Кредиты были переуступлены за сумму в 26 786 000 рублей. Сумма убытка от уступки права требования составила 426 008 429 рублей. Данный факт в ходе налоговой проверки был трактован как нарушение налогового законодательства. Акционерный коммерческий банк Тольяттихимбанк был основан 21 сентября 1993 года, его единственным владельцем и председателем совета директоров является Сергей Махлай, сын основного акционера ОАО Тольяттиазот Владимира Махлая. В 2012 году следствие обвиняло ОАО Тольяттиазот в разработке схем поставки на экспорт аммиака по заниженным ценам с последующей перепродажей. Как сообщало СК России, с 2008 по 2011 годы руководство ОАО Тольяттиазот разработало и создало схему, при которой ТоАЗ осуществлял экспорт своей продукции по заниженным ценам, поставляя ее аффилированной швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая впоследствии перепродавала химическое сырье по рыночным ценам независимым покупателям. Швейцарские компании Nitrochem Distibution AG и Ameropa AG, принадлежащие давнему партнеру Владимира Махлая по бизнесу Феликсу Циви, а после его смерти перешедшие сыну – Андреасу Циви. В советах директоров всех фирм фигурировали практически одни и те же люди, в том числе Андрей Махлай и Сергей Махлай» – сыновья Владимира Махлая. В результате ежегодного занижения прибыли Тольяттиазота на 100–200 млн. долларов государство потеряло громадные налоговые поступления в бюджет. В целом за четыре года менеджмент Тольяттиазота, продавая продукцию предприятия по заниженным ценам «своим» офшорам, мог вывести около 560 млн. долларов. недополученной прибыли. Сумма недоплаченных налогов в бюджеты всех уровней с этой суммы превышает 3 млрд. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Тогда же, в 2012 году, в Тольяттихимбанке Следственное управление СК по Самарской области проводило обыски и выемки документов, которые подтвердили, что банк семьи Махлаев Тольяттихимбанк стал центром нелегальных расчетов и вывода денег в офшоры. В середине прошлого года все дела корпорации Тольяттиазот были переданы в более высокую инстанцию – их расследованием занялось Управление СК РФ по Приволжскому федеральному округу. Пока СК проводит следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы нарушений Тольяттихимбанка, банк продолжил свою работу. Анализируя завидную живучесть Тольяттихимбанка, следует видимо повнимательнее присмотреться к персонам, имеющим непосредственное отношение и данному банку, и к Тольяттиазоту. В первую очередь, это семья Махлай, которая в России не живет, и к которой, как уже было сказано, у правоохранительных и надзорных органов есть вопросы. Здесь же следует упомянуть Александра Кузнецова, который возглавлял Тольяттихимбанк, а сейчас является председателем совета директоров ЗАО «Земский банк». А также – Петра Орджоникидзе, человека весьма любопытного. Последнего называют весьма влиятельным лоббистом.

Лоббизм – явление для России относительно новое и на данный момент фактически не регулируемое с точки зрения закона. В результате главные признаки российского лоббизма – непредсказуемость и отсутствие всяких ограничений. «В России законодательного регулирования[лоббизма] вообще нет никакого. И с этой точки зрения мы ничем не ограничены», - говорил когда-то в своем интервью Петр Орджоникидзе, один из самых влиятельных лоббистов в России. Его восхождение к вершинам химического бизнеса и его подчас шокирующие последствия – хороший пример того, как выглядит сегодня лоббизм в России.

Петр Орджоникидзе родился в Нью-Йорке (США) в 1972 г. и прожил там десять лет (и, по-видимому, по рождению имеет право на американское гражданство). Сам он без стеснения называет себя лоббистоми не скрывает, что к химической промышленности не имеет никакого отношения ни по образованию, ни по профессиональному опыту. Первую крупную должность он получил в 2003 году., когда возглавил российское отделение американской лоббистской компании Cassidy&Associates.«Мы в максимальной степени стараемся использовать технологии, которые были наработаны Вашингтонским офисом нашей компании», – говорил в своем интервью Орджоникидзе, член совета директоров ТоАЗа с 2012 года. Сегодня он совмещает должность председателя совета директоров ТоАЗа с председательством в совете партнеров «Кесарев консалтинг», известной лоббистской структуры.

«Тольяттиазот» – одно из крупнейших предприятий в России. Однако на протяжении всей своей истории завод был тесно связан с другой страной – Соединенными Штатами. Строила ТоАЗ компания Occidental Petroleum американского миллиардера Арманда Хаммера в обмен на эксклюзивные поставки продукции. Тот договор уже много лет как истек, но США по-прежнему отбрасывают на завод свою тень. Эта страна по-прежнему остается главным рынком сбыта его продукции и иногда скрыто, а иногда и довольно явно влияет на его руководство и использует в антироссийской деятельности.

В 2011 году председателем совета директоров стал Сергей Махлай (сейчас проживает под именем GeorgeMack) сын Владимира Махлая, первого директора и основного владельца ТоАЗа, в 2005 году сбежавшего за рубеж после обвинений в мошенничестве и неуплате налогов. Сергей же с 90-х годов жил в США и имел американское гражданство. Сначала Махлая уличили в том, на чем в свое время погорел и его отец – мошенничестве и неуплате налогов. Следствие установило, что руководство во главе с Махлаем вывело сотни миллионов долларов в швейцарские оффшоры.

Однако потом появлялось все больше оснований считать, что Сергей Махлай – не простой американский любитель сверхприбылей. Когда в 2012 году при обыске на заводе был обнаружен проживавший (!) на территории режимного объекта американец Дональд Кнапп, никто не придал этому особого значения и не задался всерьез вопросом о целях его пребывания. Временами Махлай вел себя весьма экстравагантно, например, в одном из своих интервью он заявил о намерении предложить работу в своем бизнесе участницам Pussy Riot, которые прославились благодаря акции в Храме Христа Спасителя. Потом в прессу просочились данные о нескольких американских паспортах Махлая на разные имена. Зачем, казалось бы, правительству США снабжать обычного бизнесмена несколькими паспортами? На этом фоне сообщения о причастности Махлаев к финансированию киевского Майдана произвело эффект разорвавшейся бомбы. Оказывается, деньги с завода выводились не просто в оффшоры, но шли на защиту американских интересов у границ России. На данный момент Махлаи в суде оспаривают это утверждение в иске к Первому каналу. Что ж, все помнят, как Борис Березовский (кстати, близкий друг В. Махлая) доказывал в суде против Forbes, что не имеет отношения к «Сибнефти» и даже выиграл. В истории с деньгами ТоАЗа есть любопытная деталь: финдиректором Ameropa AG, которой принадлежит тот самый швейцарский оффшор, аккумулировавший прибыль от продажи тольяттинского аммиака, работает Майкл Спиритус, сын кадрового офицера ЦРУ Алана Спиритуса, которого считали куратором Махлая. Круг замкнулся.

По-видимому, в этом году американские кураторы решили поставить во главе своего тольяттинского форпоста менее противоречивую и «засвеченную» фигуру, да и российский суд к тому моменту дисквалифицировал Махлая, запретив ему, уже заочно арестованному на тот момент, занимать пост в совете директоров завода. Выбор пал на Петра Орджоникидзе, сына влиятельного дипломата и экс-заместителя генсека ООН Сергея Орджоникидзе. К тому моменту отец и сын Орджоникидзе несколько лет являлись главными лоббистами Махлаев. Судя по всему, лоббистские навыки и широкая сеть контактов Петра вкупе с влиянием и связями его отца должны помочь Махлаям уйти от уголовной ответственности.

С недавних пор Петр Орджоникидзе стал проявлять небывалую активность в прессе. Он с удовольствием делится планами по выпуску «умных» удобрений,«повышению эффективности производственного процесса, производительности труда и эффективности управления» на заводе, а также утверждает, что еще 6 лет назад (когда они с отцом стали работать лоббистами Махлаев), на ТоАЗе предугадали все тренды на рынке удобрений на годы вперед. Создается ощущение, что все проблемы предприятия остались в прошлом, но непредвзятый взгляд на ситуацию полностью опровергает версию лоббиста. Расследование уголовного дела о мошенничестве на ТоАЗе завершено, имущественный комплекс предприятия, дивиденды и акции арестованы. Махлаи также фактически потеряли порт в Тамани, который пытались построить с начала века.

Но с именем Орджоникидзе связаны другие, куда более серьезные проблемы, возникшие у завода в период перехода руководства к нему. В декабре 2016 года в одном из цехов, арендуемом подрядчикомТоАЗа ООО «МСА Строй», на территории ТоАЗа сотрудниками ОМВД Тольятти и УФСБ Самарской области были обнаружены гранатомет РПГ-18 («Муха»), приклад к автомату Калашникова, патроны различного калибра, в том числе со смещенным центром тяжести. Кроме того, обнаружена литература экстремистского содержания как в напечатанном виде, так и на электронных носителях. Были изъяты письма, адресованные некоему Бюленту. А спустя сутки после обысков, «по горячим следам» контрразведчики вышли на логово представителей ИГИЛ в Самаре. Были задержаны два члена незаконных вооруженных формирований, в квартире одного из них обнаружена мощная бомба.

«Бюлент» – совладелец «МСА строй» Оздемир Бюлент, гражданин Турции. Его подозревают в связях с экстремистскими группами, в том числе запрещенным в России и спонсируемым США Исламским государством. После того, как прямой канал вывода средств в швейцарские офшоры был ликвидирован правоохранительными органами, Махлаи стали выводить прибыль через «МСА Строй». Из документов следует, что ТоАЗ по договорам строительных работ перечислял деньги «МСА Строй», а потом они шли фирмам-однодневкам: ООО «МАИР», ООО «Эдем», ООО «Каскад» и «Уанклиффинанс», откуда переводились за рубеж. Пока установлено, что за период с 2009 по 2016 год таким образом было незаконно переведено около 380 млн. рублей. Транзитом через Турцию, который обеспечивал Бюлент, деньги попадали на оффшорные счета Махлаев. По некоторым данным, вывод средств продолжается до сих пор путем продажи по заниженным ценам тоазовского карбамида в Турцию, где при посредничестве Бюлента прибыль обналичивается. Куда поступают деньги потом, доподлинно неизвестно. Не исключено, что часть из них идет на финансирование ИГИЛ в соседнюю Сирию, остальное – на оффшорные счета Махлаев.

Таким образом, пока получающий указания из Вашингтона лоббист Орджоникидзе рассказывает о благоприятных перспективах и «умных удобрениях», крупнейший в мире производитель аммиака незаметно превращается в базу по подготовке террористов-игиловцев. На предприятии постоянно находятся тысячи тонн ядовитого аммиака и миллионы кубометров взрывоопасного природного газа, поэтому если какой-нибудь из тайников с оружием или взрывчаткой в один прекрасный момент сдетонирует, это грозит техногенной катастрофой федерального масштаба, последствия которой будут ощущаться далеко за пределами Самарской области.

Опять-таки симптоматично, что более-менее спокойная до недавнего времени жизнь Тольяттихимбанка и ТоАЗа и более чем комфортная с точки зрения доходов и прибылей обеспечивалась не только лоббистскими и деловыми способностями уже упомянутых людей, но и региональными чиновниками и депутатами. В СМИ довольно много ссылок, подтверждающих этот тезис. Все фамилии и операции видимо упоминать пока не стоит, но последнюю такую операцию уж точно следует напомнить. Речь – о реализуемом в Самарской области с сентября 2016 года облигационном займе «Народный». Идея его запуска принадлежала теперь уже бывшему губернатору Николаю Меркушкину, причем, в качестве задачи было указано привлечение финансирования для реновации исторического центра Самары. При размещении облигаций была определена ставка – 13% годовых при сохранении купонного дохода в случае досрочного предъявления облигаций. Первым приобретателем данных бумаг стал сам господин Меркушкин, но действительно «народным» заем не стал. Крупнейшим держателем облигаций стал все тот же Тольяттихимбанк. Как говорят в таких случаях, комментарии излишни.