16 мая 2019, 21:28
Бывший инструктор Обкома ВЛКСМ, манекенщик Куйбышевского дома Моделей, журналист, экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и экс-чиновник АП РФ, политтехнолог Андрей Колядин назначен заместителем председателя правительства Магаданской области по внутренней политике.
Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Так же Андрей Колядин спешно удалил свою страницу в Facebook.
По данным магаданского издания, перед новым вице-премьером поставлены задачи организации внутренней политики, сопровождения национальных проектов и повышения привлекательности Магаданской области.
Прежний зампред по внутренней политике Марина Шуфер написала заявление об увольнении в связи с уходом на пенсию.
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