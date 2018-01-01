Андрей Колядин уехал в Магадан

16 мая 2019, 21:28

Бывший инструктор Обкома ВЛКСМ, манекенщик Куйбышевского дома Моделей, журналист, экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и экс-чиновник АП РФ, политтехнолог Андрей Колядин назначен заместителем председателя правительства Магаданской области по внутренней политике.

Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Так же Андрей Колядин спешно удалил свою страницу в Facebook.

По данным магаданского издания, перед новым вице-премьером поставлены задачи организации внутренней политики, сопровождения национальных проектов и повышения привлекательности Магаданской области.

Прежний зампред по внутренней политике Марина Шуфер написала заявление об увольнении в связи с уходом на пенсию.

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