Вчера Самарскую область посетил Анатолий Чубайс. Вместе с Дмитрием Азаровым он открыл новый ПЭТ-центр ядерной медицины. Вот что пишет о событии Snob.ru:

Национальная сеть ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», созданная при участии РОСНАНО, открыла десятый центр в Самаре.

Помимо диагностики онкологии в нем впервые в России будут диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы с помощью ПЭТ/КТ. Инвестиции в самарский центр составили более 410 млн рублей. Общие инвестиции в национальную сеть ПЭТ-Центров достигли 4,4 млрд руб.

На открытии присутствовали Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, заместитель Председателя Правления «УК «РОСНАНО» Владимир Аветисян, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, Председатель Совета директоров IPT Group Сергей Ноcов и генеральный директор компании «ПЭТ-технолоджи» Диана Кобесова.

В год новый центр сможет проводить 5 тысяч исследований, при этом на долю ОМС придется до 90%. Самарская область — единственный регион, где функционируют два центра «ПЭТ-Технолоджи»: менее полугода назад в Тольятти открылся первый центр. Суммарно оба центра могут проводить до 10 тыс. исследований в год.

Центр расположен на территории самарского областного онкологического диспансера. В скором времени будут запущены ПЭТ/КТ-исследования кардиологического профиля самых распространенных заболеваний: ишемической болезни и инфаркта миокарда, а также оценка проведения шунтирования.

«ПЭТ-Технолоджи» — первая в России компания, реализовавшая направление ядерной медицины «полного цикла» — от производства радиофармпрепаратов и организации их логистики по стране до проведения ПЭТ/КТ диагностики, лечения по системе «Кибер-нож» и внедрения системы мониторинга пациентов.

Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс:

Открывшийся центр стал десятым в национальной сети и завершил формирование масштабного диагностического хаба, объединяющего производство в Уфе и диагностические центры в Уфе, Тольятти, Екатеринбурге и Самаре. С учетом ПЭТ-центра в Самаре национальная сеть «ПЭТ-Технолоджи» охватила девять регионов России, предоставив доступ к высокотехнологичной медицинской помощи более чем 28 млн человек.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров:

В Самарской области идет активное развитие по всем направлениям государственно-частного партнерства. В сфере медицины и здравоохранения этот формат наиболее результативен: ПЭТ-центр в Самаре открылся точно в установленный срок. В регионе создается целая система борьбы с онкологическими заболеваниями – в непосредственной близости от нового ПЭТ-центра находится крупнейший в Повольжье онкологический центр. Такое взаимодействие позволит обеспечить своевременную диагностику, качественную оценку методов лечения и мониторинг состояния пациентов.

Диана Кобесова, генеральный директор «ПЭТ-Технолоджи»:

Мы намерены кардинально повысить доступность качественной диагностики и лечения онкокзаболеваний. Для этого нами реализуется стратегия открытия ПЭТ/КТ-центров по всей стране, и центр в Самаре завершает первый цикл этой стратегии. Следующий цикл предполагает, что к 2025 году будут работать уже 25 центров, обеспечивающих возможности высокотехнологичных методов исследований для ¼ населения России.

Центр оснащен оборудованием экспертного диагностического класса — ПЭТ/КТ-сканером Discovery PET/CT 610. Данная модель позволяет осуществлять полноценное исследование за 16 минут, что позволяет в сутки принимать до 30 пациентов.

Радиофармпрепараты (РФП), которые необходимы для проведения ПЭТ/КТ-диагностики, в центр будут доставляться из Уфы, где расположен собственный производственный центр «ПЭТ-технолоджи». Доставка будет организована на ежедневной основе посредством авто- и авиатранспорта.