Власти Самары утвердили проект планировки расширения улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора, подготовленный Аргирисом Гарагашевым. Постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Проект предусматривает расширение ул. Алма-Атинской до четырех полос и создание вдоль нее двухполосной велодорожки с шириной полосы в 3 метра. Протяженность проектируемого участка дороги составляет 1,74 км, ширина проезжей части - 14 метров.

Кроме того, судя по приложенным к постановлению администрации Самары схемам, мэрия утвердила сужение створов красных линий ул. Алма-Атинской до 40 метров.

Согласно действующим Правилам застройки и землепользования, участки вдоль ул. Алма-Атинской относятся к зоне садово-дачных территорий и коллективных садов. Прежде здесь располагался садово-дачный кооператив "Авиатор". Сейчас же на них находятся объекты потребительского рынка, в том числе кафе и автосервисы.

Региональные власти планировали расширить ул. Алма-Атинскую до четырех полос: соответственно, часть территорий, занимаемых коммерческими объектами, предполагалось изъять, так как эти участки находятся в створе красных линий.

В связи с этим представители инициативной группы собственников этих объектов выступили с предложением об изменении зонирования своих участков с зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий). Кроме того, они выступили с инициативой разработки проекта планировки территории, предусматривающей создание по ул. Алма-Атинской четырехполосной проезжей части за свой счет, а также выдвинули предложение о сужении границ красных линий со 115 м до 40 метров.

В конце апреля 2015 г. департамент градостроительства выдал разрешение на подготовку документации по проекту планировки ул. Алма-Атинской в границах Московского шоссе и ул. Стара-Загора. Он предполагает вывод за пределы красных линий участков, на которых располагаются объекты предпринимателей, за счет сужения их створа до 40 метров. Судя по всему, именно этот проект и утвержден администрацией.

Напомним, осенью 2016 г. этот проект был выставлен на публичные слушания, а 10 ноября того же года администрация Кировского района опубликовала их результаты: его было рекомендовано поддержать.Однако в июле 2017 г. администрация Самары решила отклонить проект, ссылаясь на то, что сужение границ красных линий может помешать перспективному развитию данной территории. Помимо прочего, мэрия ссылалась на позицию регионального минтранса, который утверждал: уменьшение ширины створа красных линий Алма-Атинской с 95-110 м до 40 м "будет препятствовать ее реконструкции и развитию транспортных связей между жилыми, промышленными районами и центром города, а также представлять угрозу для безопасности дорожного движения".

Указанное постановление представитель инициативной группы предпринимателей Аргирис Гарагашев оспорил в Октябрьском районном суде Самары, и в октябре 2017 г. суд признал решение мэрии незаконным и обязал главу города утвердить документацию по планировке территории, в феврале 2018 г. апелляционная инстанция отменила это решение и признала отказ мэрии законным.

Тем временем в январе текущего года глава Самары Елена Лапушкина провела совещание по вопросам дальнейшего развития ул. Алма-Атинской с участием предпринимателей, объекты которых расположены на этой улице. По итогам встречи она поручила специалистам департамента градостроительства совместно с областным министерством транспорта рассчитать нагрузку на ул. Алма-Атинскую в связи со строительством магистрали "Центральная" и сформировать пакет предложений по развитию этой территории.