"Альфа-Банк" добился отмены решения о признании АО "Алев" банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства, сообщает Volga News.

Соответствующее решение было принято Арбитражным судом Поволжского округа (кассационная инстанция) в августе, сообщается в материалах КАД ВАС.

АО "Алев" входит в ГК "Алев", специализировавшуюся на производстве молочных продуктов в Ульяновской и Самарской областях.

По данным источников портала "Волга Ньюс", в прошлом году произошла смена собственников ГК. Бизнесмен Леонид Ионкис на встрече с поставщиками группы 4 сентября заявлял, что выгодно купил ее с целью перепродать.

Интересно, что "Альфа-Банк" оспаривает договоры купли-продажи от 21 августа 2018 г., по которым 6,49 млн акций АО "Алев" перешли от Александра Ивлева и Камиля Заппарова к некой Татьяне Иншаковой. Вероятно, она и выступает номинальной стороной сделки, о которой говорил Ионкис.

МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев", входящие в ГК "Алев", были признаны банкротами в феврале 2019 г., тогда же в отношении всех трех обществ было открыто конкурсное производство. Инициаторами банкротства были сами компании.

Такое решение ТД "Алев" и МСЗ "Кошкинский" объясняли наличием крупной задолженности (около 3,4 млрд руб.), АО "Алев" — долгом в 3,26 млрд рублей.

В апреле этого года по заявлению "Альфа-Банка" в УМВД по Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Претензии "Альфа-Банка" к АО "Алев" связаны с тем, что заемщик направил кредитные средства в 169 млн руб. на цели, не предусмотренные соглашением.

Помимо этого, "Альфа-Банк" пытался оспорить введение банкротства в АО "Алев" и ООО ТД "Алев". Соответствующие заявления в Арбитражный суд Самарской области были поданы кредитной организацией в ноябре 2018 года.

Банк хотел признать недействительными решения владельцев обществ об их ликвидации и внесенные на основе этих решений сведения в ЕГРЮЛ. Однако в обоих случаях банку было отказано и в первой, и в апелляционной инстанциях.

Тем временем "Альфа-Банк" пытался добиться приостановки рассмотрения дела о банкротстве АО "Алев" до принятия судом решения по иску банка об оспаривании самого решения о ликвидации общества. Однако суд первой инстанции в удовлетворении такого ходатайства отказал и признал "Алев" банкротом.

В своей апелляционной жалобе "Альфа-Банк" ссылался на необоснованность отказа суда в удовлетворении ходатайства, а также на "преждевременность вывода суда о недостаточности имущества должника" и "несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, свидетельствующим о продолжении должником безубыточной хозяйственной деятельности". Но Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд посчитал доводы кредитной организации недостаточными и оставил решение суда первой инстанции в силе.

Иного мнения оказалась кассационная инстанция, все же решившая отменить ранее принятые решения (о признании "Алева" банкротом и открытии конкурсного производства) и направить дело на повторное рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.