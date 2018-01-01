Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) признал Алексея Титова банкротом и открыл в отношении него процедуру реструктуризации задолженности.

В Ханты-Мансийский округ Алексей Титов переехал, чтобы скрыться от кредиторов, но не получилось. Вот что пишет об этой увлекательной истории Volga News:

С заявлениями о признании его несостоятельным обратились коммерческий банк "Солидарность", руководителем и фактическим хозяином которого был Титов, и бывший депутат Самарской губдумы Сергей Ракитин.

Банк "Солидарность" изначально, 15 марта 2018 года, подавал иск в Арбитражный суд Самарской области. Но самарский арбитраж вернул заявление банку со ссылкой на то, что дело подсудно Арбитражному суд ХМАО, поскольку именно там теперь зарегистрирован Алексей Титов.

Тем временем 16 марта 2018 г. в арбитраж ХМАО с требованием о признании Титова банкротом обратился Сергей Ракитин, мотивируя свое заявление задолженностью в 51,6 млн рублей. В основу же иска банка "Солидарность" лег долг Алексея Титова перед ним в размере 338,79 млн рублей.

Задолженность, согласно материалам КАД ВАС, подтверждена вступившими в силу решениями Ленинского и Самарского районных судов за январь и октябрь 2017 г., соответственно. Так, Ленинский райсуд удовлетворил требования "Солидарности" к Алексею Титову о взыскании долгов по кредитным договорам на 298,8 млн руб. и $444,27 тыс., а Самарский - еще на 12,06 млн рублей.

На рассмотрении самарского арбитража находится также заявление "Солидарности" к Сергею Ракитину о признании его банкротом, мотивированное долгом в размере 51,5 млн рублей.

В ноябре 2016 г. Самарский районный суд удовлетворил заявление "Солидарности" к Ракитину о взыскании задолженности по четырем кредитным договорам (на 1,5 млн руб., 35 млн руб., 36,3 млн руб. и $150 тыс.) в общей сложности на 51,5 млн руб. и 153,1 тыс. долларов США.

Примечательно, что в июне 2017 г. тот же Самарский районный суд признал законными требования Сергея Ракитина к Алексею Титову - на 51,6 млн рублей. Долг, согласно решению суда, образовался в связи с неисполнением Титовым обязательств по четырем договорам займа, заключенным им с Ракитиным в 2013 году. Интересно, что эти займы были равны тем суммам, на которые Сергей Ракитин кредитовался в банке "Солидарность".

Справка

АО КБ "Солидарность" было создано в Самаре в 1990 году. До 2014 г. Алексей Титов входил в состав собственников банка. В феврале 2014 г. "Солидарность" подпала под санацию, в рамках которой перешла под контроль финансовой группы "Лайф", головным банком которой является Пробизнесбанк. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка в августе 2015 г. ЦБ РФ утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в предупреждении банкротства "Солидарности", и в ноябре 2015 г. началась вторая санация банка с участием АО "Зарубежэнергопроект" и Кранбанка. По данным banki.ru, на 1 марта 2018 г. нетто-активы банка "Солидарность" составляют 31,7 млрд руб., чистый убыток - 134,4 млн рублей.