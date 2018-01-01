Алексей Коробков из минэнерго возглавил Куйбышевский район

15 августа 2019, 13:13

15 августа, прошло заседание Совета депутатов Куйбышевского района Самары, на котором утвердили кандидатуру на должность главы района. им стал Алексей Коробков. Об этом сообщает "Волжская Коммуна"

13 августа конкурсная комиссия рассмотрела заявки претендентов на вакантную должность и рекомендовала кандидатуры двух человек - руководителя управления областного министерства энергетики и ЖКХ Алексея Коробкова и начальника отдела режима и охраны ПАО "Кузнецов" Валерия Медведева.

«В результате голосования было принято решение назначить главой администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Коробкова Алексея Александровича», - сообщили в пресс-службе района.

«Желаем плодотворной и успешной работы на благо жителей нашего любимого Куйбышевского района!» - отметила председатель Совета депутатов Куйбышевского района Эмилия Аскерова.

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