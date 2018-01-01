Сегодня, 12:45
1 марта, на заседании городской думы Самары депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий ее председателя Галины Адрияновой.
Галина Андриянова вступает в должность заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.
28 февраля на заседании совета депутатов Железнодорожного района Андриянову освободили от полномочий депутата.
Сегодня депутаты большинством голосов приняли решение о назначении нового председателя думы. Им стал глава комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту Алексей Дегтев.
Алексей Дегтев является депутатом гордумы с 2010 года. С 1990 г. он возглавляет общеобразовательную школу №58 в Октябрьском районе.
Фотография: блог Игоря Кондратьева
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