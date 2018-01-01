Александр Андриянов снят с поста руководителя департамента после скандала с гробом у областной администрации. Скандал приобрел национальный резонанс. А Александр Андриянов крайне неудачно представил самарскую администрацию на телешоу Александра Малахова.

И вот - ожидаемая отставка.

Долгое время Александр Андриянов руководил департаментом экономразвития администрации Самары с приставкой "и.о". Ранее он возглавлял департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг. Но после реорганизации в структуре мэрии появился департамент экономразвития, начальником которого также стал Андриянов.

Теперь его пост заняла Ирина Панфилова. До этого она занимала должность заместителя главы департамента по инвестициям, куда перешла с поста главы департамента долевого строительства Минстроя области.