Александра Андриянова сняли после скандала с гробом

26 марта 2019, 23:40

Александр Андриянов снят с поста руководителя департамента после скандала с гробом у областной администрации. Скандал приобрел национальный резонанс. А Александр Андриянов крайне неудачно представил самарскую администрацию на телешоу Александра Малахова.

И вот - ожидаемая отставка.

Долгое время Александр Андриянов руководил департаментом экономразвития администрации Самары с приставкой "и.о". Ранее он возглавлял департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг. Но после реорганизации в структуре мэрии появился департамент экономразвития, начальником которого также стал Андриянов.

Теперь его пост заняла Ирина Панфилова. До этого она занимала должность заместителя главы департамента по инвестициям, куда перешла с поста главы департамента долевого строительства Минстроя области.

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