Александр Соболев - лучший игрок июля!
Сегодня, 11:33
Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской Премьер-Лиге по версии болельщиков, сообщает пресс-служба самарского клуба. За Соболева проголосовали более 38% любителей футбола.
Александр Соболев в трех турах забил три гола и отдал одну голевую передачу.
В финальную пятерку помимо нападающего "Крыльев" вышли форвард "Зенита" Артем Дзюба, голкипер "Рубина" Юрий Дюпин, а также игроки "Ростова" Алексей Ионов и Элдор Шомуродов.
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