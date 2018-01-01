Александр Соболев - лучший игрок июля!

Сегодня, 11:33

Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской Премьер-Лиге по версии болельщиков, сообщает пресс-служба самарского клуба. За Соболева проголосовали более 38% любителей футбола.

Александр Соболев в трех турах забил три гола и отдал одну голевую передачу.

В финальную пятерку помимо нападающего "Крыльев" вышли форвард "Зенита" Артем Дзюба, голкипер "Рубина" Юрий Дюпин, а также игроки "Ростова" Алексей Ионов и Элдор Шомуродов.

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