Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской Премьер-Лиге по версии болельщиков, сообщает пресс-служба самарского клуба. За Соболева проголосовали более 38% любителей футбола.

Александр Соболев в трех турах забил три гола и отдал одну голевую передачу.

В финальную пятерку помимо нападающего "Крыльев" вышли форвард "Зенита" Артем Дзюба, голкипер "Рубина" Юрий Дюпин, а также игроки "Ростова" Алексей Ионов и Элдор Шомуродов.