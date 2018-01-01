Александр Нефедов стал депутатом Губернской думы, не избираясь

Вчера, 12:31

Избирательная комиссия Самарской области приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Самарской губернской думы шестого созыва зарегистрированному кандидату Александру Нефедову, сообщил на заседании областного парламента председатель избиркома Вадим Михеев.

Следующим постановлением в связи с представлением заявления об отсутствии ограничения для занятия новой должности избирком принял решение зарегистрировать Нефедова депутатом губдумы и выдать удостоверение парламентария.

Александр Нефедов занимал должность вице-губернатора с 2007 года, при этом до 2012 года он являлся первым заместителем председателя правительства области, а потом стал его председателем. Занимаемую должность Нефедов покинул 20 мая 2019 года.

ТАКЖЕ
в рубрике

Лядингейт. В Сызрани разгорается сексуально-коррупционный скандал

Кто губит Волгу?

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Курумоч имени Королёва

В Самаре на конференции для бизнесменов выступит Андрей Березовский.

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Вместо туй получим... липы
На Московском снова сажают деревья.
Александр Нефедов стал депутатом Губернской думы, не избираясь
Решение принял Облизбирком.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.