Вчера, 12:31
Избирательная комиссия Самарской области приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Самарской губернской думы шестого созыва зарегистрированному кандидату Александру Нефедову, сообщил на заседании областного парламента председатель избиркома Вадим Михеев.
Следующим постановлением в связи с представлением заявления об отсутствии ограничения для занятия новой должности избирком принял решение зарегистрировать Нефедова депутатом губдумы и выдать удостоверение парламентария.
Александр Нефедов занимал должность вице-губернатора с 2007 года, при этом до 2012 года он являлся первым заместителем председателя правительства области, а потом стал его председателем. Занимаемую должность Нефедов покинул 20 мая 2019 года.
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