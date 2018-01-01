Как пишет "Самарское Обозрение", Александр Нефедов может уйти из Белого Дома.

Источники издания в областном правительстве говорят о том, что врио первого вице-губернатора — председателя самарского правительства Александр Нефедов собирается покинуть свой пост.

В «Белом доме», однако, эту информацию опровергают. Уточнить достоверность этой информации у самого Александра Нефедова не удалось.

Александр Нефедов возглавляет правительство Самарской области с 2007 года. После выборов губернатора в сентябре этого года 63-летний премьер-министр остался в числе тех членов кабмина, кто так и не был утвержден в своей должности.

Фотография: Volga News