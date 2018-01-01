1 декабря 2018, 11:20
Как пишет "Самарское Обозрение", Александр Нефедов может уйти из Белого Дома.
Источники издания в областном правительстве говорят о том, что врио первого вице-губернатора — председателя самарского правительства Александр Нефедов собирается покинуть свой пост.
В «Белом доме», однако, эту информацию опровергают. Уточнить достоверность этой информации у самого Александра Нефедова не удалось.
Александр Нефедов возглавляет правительство Самарской области с 2007 года. После выборов губернатора в сентябре этого года 63-летний премьер-министр остался в числе тех членов кабмина, кто так и не был утвержден в своей должности.
Фотография: Volga News
В двух районах Самары - Красноглинском и Октябрьском выбрали новых глав
Глава департамента охоты и рыболовства покинул свой пост
Дмитрий Холин уходит из администрации губернатора и будет бороться за Жигулевск
Шахматов уходит, на пост ректора Университета претендуют три человека