Генеральный директор РКЦ "Прогресс" отстранен от должности. Ему назначено пособие в сумме прожиточного минимума.

Такое решение принял, после четырехчасового заседания, судья Самарского районного суда Саломатин. Он сообщил, что опасения следствия, ходатайствовшего об отстранении Кирилина обоснованы.

Кирилин может оказать давление на свидетелей, имеет доступ к гостайне. Возражения адвоката Кирилина не были приняты судом во внимание.

Фотография: 63.ru Александр Кирилин слушает решение суда.