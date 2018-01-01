15 февраля, на должность первого заместителя главы Самары назначен Александр Карпушкин. Он будет курировать вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации города.

Александр Карпушкин фактически вышел на работу в городскую администрацию уже 5 января, но действовал в качестве советника. Теперь его статус стал официальным.

Александр Карпушкин ранее уже работал в мэрии Самары. С 2010 по 2014 годы он занимал должность руководителя департамента экономического развития, затем был назначен на пост первого заместителя главы города.

С 2015 по 2018 гг. Александр Карпушкин работал в компании "РОСНАНО", где занимался вопросами антикризисного управления и инвестиционной деятельности.

Иллюстрация: Александр и Оксана Карпушкины на отдыхе. Французская Полинезия. Фото из Фейсбука Оксаны Карпушкиной.