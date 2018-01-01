Как сообщает сайт регионального правительства, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил главе областного минстроя Александру Баландину принять участие в конкурсе на должность главы Нефтегорского района.

Дмитрий Азаров:

"У вас колоссальный опыт работы и на муниципальной службе, и в Правительстве Самарской области. Нефтегорский район, который является инвестиционно привлекательным и может создавать очень серьезную базу для развития региона в целом, сегодня имеет очевидные сложности — в первую очередь организационно-управленческого характера. Уверен, что ваш опыт был бы полезен Нефтегорскому району".

Губернатор подчеркнул, что Нефтегорский район — муниципалитет с диверсифицированной экономикой, в котором развито сельское хозяйство, добыча природных ресурсов, промышленное производство. Однако в предыдущие годы из-за череды управленческих просчетов лидирующие позиции по ряду показателей были утрачены.

Важнейшие задачи, обозначенные губернатором перед кандидатом на место главы района, — создание условий для опережающего развития муниципалитета, повышения уровня благосостояния жителей, притока инвестиций, а также создание новых рабочих мест.

Как пишет "Самарское Обозрение", основной задачей Баландина должна стать декриминализация района.

Нефтегорский район фактически уже около года не имеет своего руководителя. Прежний глава Владимир Корнев с осени 2017 года находился под следствием по обвинению во взяточничестве, а приговорен в итоге был за мошенничество — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Вскоре после оглашения приговора в августе этого года он подал в отставку.