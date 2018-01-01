С 1 мая Самарская государственная областная академия Наяновой официально станет бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением области "Академия для одаренных детей (Наяновой)".

Постановление подписано в правительстве Самарской области.

Основными целями учреждения заявлены поддержка, выявление детей, добившихся успеха в учебной, научной, творческой, инновационной экспериментальной деятельности. На Академию возложена реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В 2018 году "Наяновка" лишилась аккредитации на высшее образование. Студентов распределили по другим вузам, но факультет основного образования работает в обычном режиме