Академия Наяновой станет "Академией для одаренных детей"

Вчера, 23:45

С 1 мая Самарская государственная областная академия Наяновой официально станет бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением области "Академия для одаренных детей (Наяновой)".

Постановление подписано в правительстве Самарской области.

Основными целями учреждения заявлены поддержка, выявление детей, добившихся успеха в учебной, научной, творческой, инновационной экспериментальной деятельности. На Академию возложена реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В 2018 году "Наяновка" лишилась аккредитации на высшее образование. Студентов распределили по другим вузам, но факультет основного образования работает в обычном режиме

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