Аэропорту «Курумоч» будет присвоено имя Сергея Королева

Сегодня, 00:41

Стали известны результаты голосования проекта «великиеимена.рф», в рамках которых выбирали имена выдающихся россиян, которые присваиваются 45 аэропортам страны международного и федерального значения. Об этом сообщает "Коммерсант".

По итогам голосования стало известно, что самарскому аэропорту присвоят имя инженера-конструктора Сергея Королева. Помимо «Курумоча» на имя Сергея Королева претендовал также московский аэропорт Внуково.

В общей сложности за присвоение самарскому аэропорту имени Сергея Королева проголосовали более 85 тысяч человек. Вторым по популярности стало имя инженера-конструктора Николая Кузнецова: его поддержало 17% голосующих, или свыше 25 тыс. человек. На третьем месте оказалось имя режиссера Эльдара Рязанова (13% голосов, или 19 тыс. человек). Четверку лидеров замкнуло имя основателя Тольятти Василия Татищева, собравшее 8%, или больше 12 тыс. голосов.

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