На прошедшей неделе в Самарском областном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб по нашумевшему делу ПАО «ТольяттиАзот». За это время из процесса “выпали” шесть представителей со стороны защиты. Об этом сообщает сетевое издание ProGorodSamara.ru.

Так, адвокат Анисимов, представляющий интересы Беата Рупрехта, оказался на больничном. Защитник Махлая С. В. адвокат Гофштейн отправился на заседание по другому уголовному делу. А на последнем заседании не досчитались представителя Королева Е. А. адвоката Московского, который пропал по неизвестным причинам и не вышел на связь. При этом на больничном по-прежнему находится адвокат Яблоков, который также выступает в интересах Королева.

Представители обвинения уверены: защита продолжает свою тактику затягивания судебного процесса.

«Под любым предлогом адвокаты не являются на заседания. Такое уже было в суде первой инстанции. Это подтверждает, что у защиты нет никакой позиции. Все строится на процессуальных уловках, чтобы затянуть судебное разбирательство», – прокомментировал ситуацию Андрей Ермизин, представитель АО «ОХК «УралХим».

По всей вероятности, у адвокатов подсудимых попросту нет желания участвовать в состязательном судебном процессе, так как надежда на снятие обвинений с Махлаев и их иностранных партнеров становится все более призрачной. В связи с отсутствием аргументов представители защиты постоянно подают ходатайства о переносе заседаний. Только за последнюю неделю суд привлек двух адвокатов за счет государства, чтобы обеспечить защиту Рупрехту и Махлаю-старшему и не откладывать апелляционный процесс.

На данный момент завершена стадия рассмотрения документов по ходатайству сторон. Удастся ли суду перейти на следующей неделе к прениям, пока неизвестно.

Напомним, что представители защиты сами подали несколько апелляционных жалоб в Самарский областной суд для обжалования приговора Комсомольского районного суда г.Тольятти, но рассматривать свои собственные жалобы они не спешат. Всего судебный процесс по уголовному делу по хищениям на «ТоАЗе» длится уже около 2-х лет.