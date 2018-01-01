22-25 апреля в Комсомольском районном суде г. Тольятти прошли очередные слушания по громкому делу о хищении 86 млрд рублей с ОАО «Тольяттиазот». Об этом пишет сайт TLTgorod.ru

Бывшие совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви и директор её дочерней структуры Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер – проходят по делу обвиняемыми.

На сегодняшний день, благодаря представленным стороной обвинения доказательствам, суд располагает достаточными основаниями для признания вины подсудимых. Очевидно, что и защита обвиняемых это понимает, поскольку никаких доказательств, опровергающих версию обвинения, адвокаты защиты представить так и не смогли. Сейчас адвокаты подсудимых пытаются оттянуть момент вынесения приговора, и любыми способами затягивают судебный процесс. В ход идёт весь арсенал классических «приёмов» – затяжные «болезни» адвокатов, неявка свидетелей, неоднократные попытки немотивированного отвода судьи, и другие разнообразные способы.

Так, 22 апреля на заседание не явился адвокат директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта Анисимов. По его словам, неизвестные якобы похитили из его личного автомобиля паспорт и другие документы, и он занимался их восстановлением. Суду в результате пришлось отложить заседание на несколько часов. Несмотря на то, что Анисимов не явился в суд, Рупрехту для защиты был предоставлен адвокат по назначению Коллегии адвокатов. Впрочем, и он сбежал прямо из здания суда в день заседания уже 25 апреля. Дело в том, что адвокаты защиты Московский и Симачёв в достаточно жёсткой форме «убедили» защитника Рупрехта, что неявка на заседание пойдёт на пользу его подзащитному. В результате неявки госадвоката суду пришлось перенести заседание на следующий день.

Сторона защиты идёт на любые ухищрения, чтобы затянуть судебное разбирательство. Так, на заседании 22 апреля, представитель гражданского ответчика – компании Флорента Менеджмент Лтд., акционера АО «Трансаммиак» – Александр Бесткоф попросил суд предоставить ему доступ к материалам дела и отложить слушания на месяц для ознакомления с документами. Суд удовлетворил ходатайство об ознакомлении с материалами дела, но в отложении дела на месяц справедливо отказал. Как отметил представитель гособвинения, смысла откладывать заседание нет, так как у гражданского ответчика есть время изучить ту часть материалов дела, которая относится к гражданскому иску. Ещё один любопытный факт. Александр Бесткоф является гражданином Германии, проживающим в Дубае. В Россию он прибыл по туристической визе, что является нарушением миграционного законодательства РФ. Скорее всего, это был сознательный шаг. Возможно, сторона защиты надеялась, что Бесткоф будет арестован и депортирован за нарушение порядка въезда в РФ, и суду придется отложить слушания.

То, как выступал на судебном заседании представитель гражданского ответчика – компании Фарадот Менеджмент Лимитед (Кипр) – Маркос Кремер, также подтверждает, что сторона защиты пытается затянуть судебный процесс. Несмотря на помощь переводчика, Кремер постоянно ссылался на якобы имеющиеся у него трудности с пониманием того, что говорилось на заседании, и это заметно затягивало его допрос. Суду понадобился почти целый день всего лишь на то, чтобы разъяснить представителю ответчика его права, существо иска и предъявленных обвинений.

Прошедшая неделя изобиловала попытками затянуть судебное разбирательство. Так, на заседание в минувший вторник адвокаты защиты пригласили для допроса специалиста по корпоративному праву Алексея Каминского. Ранее он уже давал свои показания по делу, и присутствия его в этот раз не было необходимым.

Всем очевидно, что защита обвиняемых всеми силами старается затянуть процесс, однако судебные слушания продолжаются. 23 апреля гособвинитель приобщил к делу дополнительные доказательства, что бенефициаром одного из офшоров, владеющих «Тольяттиазотом», – компании Трафальгар Девелопментс Лимитед – является Сергей Махлай. На этой компании числится 11,79 % акций «ТОАЗа». Этот ещё раз доказывает факт совершения преступления обвиняемыми.

К делу также были приобщены доказательства того, что кипрская компания Боргат Инвестментс также действует в интересах Сергея Махлая.

Попытками затянуть судебный процесс сторона защиты старается компенсировать отсутствие доказательств, опровергающих вину подсудимых, однако ничего, кроме риска получить замечания судьи, добиться этим не получится. По мнению наблюдающих за процессом экспертов, суд неизменно объективен в оценке доказательств, а судья неизменно проявляет терпение и выдержку.

Напомним, в конце 2012 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на заводе «Тольяттиазот». Спустя год по искам основного потерпевшего следствие арестовало через суды почти все активы «ТОАЗа», в том числе и счета, через которые уже находившиеся за границей владельцы и акционеры получали многомиллионные дивиденды. Действия обвиняемых нанесли ущерб «ТОАЗу» и миноритарным акционерам предприятия, а федеральные и региональные бюджеты недополучили миллиарды рублей налоговых платежей.

Незаконные схемы присвоения выручки «ТОАЗа» применялись обвиняемыми уже с конца 90-х годов. В рамках данного уголовного дела суд рассматривает период 2008–2011 гг., когда основная продукция «ТОАЗа» сначала продавалась по заниженным ценам аффилированной Nitrochem Distribution AG, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Полученная таким путём прибыль выводилась из-под налогообложения в России и распределялась между обвиняемыми через подставные офшорные фирмы.

Расследование уголовного длилось с 2012 по 2017 год, после чего оно было передано в прокуратуру. За это время правоохранительные органы внушительный объем документов и показаний свидетелей и смогли досконально разобраться в существе дела. По мнению наблюдателей, длящийся с 2018 года судебный процесс входит в заключительную фазу. Непрекращающиеся попытки адвокатов защиты любыми путями затянуть процесс говорит о том, что они исчерпали все свои аргументы и пытаются лишь оттянуть момент вынесения приговора.