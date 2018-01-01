5 февраля, бывшему руководителю Госжилинспекции Андрею Абриталину продлили домашний арест на два месяца - до 8 апреля. Об этом сообщают в суде Самарского района.

Андрей Арбиталин находится под арестом уже пятый месяц. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, 2 февраля 2015 г. он издал распоряжение о приеме на работу специалистом первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова. Последний на самом деле в Госжилинспекции не работал. Вместо него, по версии силовиков, зарплату получил сам Абриталин. С 2015 г. ущерб достиг 2,49 млн рублей.

11 октября по решению Самарского районного суда экс-главу ГЖИ арестовали до 8 декабря. Позже он стал сотрудничать со следствием, поэтому меру пресечения ему изменили на домашний арест.