В Тольятти убит известный дзюдоист Евгений Кушнир

25 июня 2019, 13:58

Первое сообщение о произошедшей трагедии появилось сегодня вечером, 24 июня, в группе «Федерация дзюдо г. Тольятти», сообщает сайт tltgorod.ru

«Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Евгений Кушнир. Выражаем соболезнования родным и близким», - пишут авторы поста.

По предварительной информации одних источников TLTgorod, знавших спортсмена, Евгений Кушнир погиб в результате выстрела в голову из травматического пистолета. Другие источники утверждают, что при убийстве парня использовался нож. Так же известно, что его приятель госпитализирован с различными травмами, в том числе ножевыми ранениями. За его жизнь сейчас борются врачи.

Если верить собеседнику агентства, Евгений с товарищем стали жертвами уличной разборки с группой неких молодых людей на улице Ларина, что в Центральном районе. Другой источник говорит, что спортсмены якобы ездили туда на "стрелку" по поводу какого-то назревшего конфликта. Ситуацию могли бы прояснить официальные источники, однако они пока молчат.Евгению недавно исполнилось 27 лет. Он являлся неоднократным победителем и призером соревнований по дзюдо областного и федерального уровней.

Фото: Федерация дзюдо г. Тольятти,

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