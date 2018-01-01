Михаил Мальцев покидает пост руководителя департамента туризма

31 марта 2019, 21:47

1 апреля — последний рабочий день Михаила Мальцева на старом рабочем месте. Об этом он рассказал Volga News:

В ответ на вопрос о причинах ухода Михаил Мальцев пояснил, что делает это по собственному желанию. "10 лет — хороший срок, чтобы поменять что-то", — добавил он.

Рассказывать о том, где планирует строить карьеру дальше, Михаил Мальцев не стал. "Пока об этом рано говорить", — заявил он.

Кто займет место главы департамента туризма, пока не известно. "В настоящее время, я так понимаю, идет поиск кандидатуры", — сообщил Михаил Мальцев.

Мальцев занимал должность руководителя департамента туризма с 2009 года.

С 1 января 2019 года департамент вошел в структуру министерства культуры Самарской области.

Врио министра кульутры региона Сергей Филиппов в ответ на вопрос Волга Ньюс о том, кто займет место Михаила Мальцева, заметил, что заместителя министра назначает губернатор — поэтому комментировать эту ситуацию он не может.

"Могу лишь сказать, что это серьезное направление, требующее профессиональных качеств, возможно, опыта работы с туристической сферой. Поэтому, я думаю, что какое-то время на подбор нового кандидата потребуется", — пояснил Сергей Филиппов.

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