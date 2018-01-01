"Корабль Дураков" театра "Грань" покажут на первой странице Яндекса

Сегодня, 10:28

1 марта было объявлено, что в рамках проекта Яндекса "Золотая Маска" online только три спектакля, номинированные в этом году на национальную тетаральную премию, будут показаны на первой странице Яндекса.

Из огромного массива номинантов отобраны три спектакля, наиболее выдающиеся, из всех выдвинутых на "Маску". И очень приятно видеть, что среди трех лучших спектакль "Грани", "Король Лир". Это очередной успех новокуйбышевского театра на национальных подмостках.

Яндекс приглашает в театр: смотрите прямые трансляции спектаклей Кирилла Серебренникова, Андрея Могучего и Дениса Бокурадзе на главной странице и в мобильном приложении Яндекса.

15 марта смотрите в Яндексе! Уильям Шекспир. "Король Лир". Театр "Грань". Режиссер: Денис Бокурадзе.

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