Игорь Сечин и Дмитрий Азаров подписали дополнительное соглашение на 460 миллионов

25 мая 2018, 19:12

В пятницу, 25 мая, на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Дмитрий Азаров и руководитель Роснефти Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение о финансировании социальных проектов Самарской области к уже существующему Соглашению о сотрудничестве.

Документ предусматривает поддержку социальных проектов в Самарской области на сумму 460 миллионов рублей.

"Роснефть" выделяет средства капитальный ремонт здания Сызранской центральной городской больницы - 106,3 млн рублей.

В Новокуйбышевске проведут реконструкцию детского сада №33 "Буратино" - 103,5 млн руб.) и школы на улице Миронова - 74,2 млн рублей.

Администрации Похвистневского района выделят 76 млн руб. на строительство детского сада в селе Алькино.

Кроме того, 100 млн руб. будет распределено между 26 районами Самарской области. Средства пойдут на социально-экономическое развитие муниципальных образований.

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Игорь Сечин и Дмитрий Азаров подписали дополнительное соглашение на 460 миллионов
Деньги будут направлены на реализацию социальных программ "Роснефти" в регионе.
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