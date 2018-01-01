В пятницу, 25 мая, на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Дмитрий Азаров и руководитель Роснефти Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение о финансировании социальных проектов Самарской области к уже существующему Соглашению о сотрудничестве.

Документ предусматривает поддержку социальных проектов в Самарской области на сумму 460 миллионов рублей.

"Роснефть" выделяет средства капитальный ремонт здания Сызранской центральной городской больницы - 106,3 млн рублей.

В Новокуйбышевске проведут реконструкцию детского сада №33 "Буратино" - 103,5 млн руб.) и школы на улице Миронова - 74,2 млн рублей.

Администрации Похвистневского района выделят 76 млн руб. на строительство детского сада в селе Алькино.

Кроме того, 100 млн руб. будет распределено между 26 районами Самарской области. Средства пойдут на социально-экономическое развитие муниципальных образований.