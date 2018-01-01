Cумма в 328 344 826 рублей 77 копеек указана в декларации Евгения Чудаева, опубликованной в среду, 18 мая, на сайте правительства региона. Об этом пишет "Самарское Обозрение"

С тех пор, как местных чиновников обязали ежегодно публиковать отчеты о доходах и имуществе, это самая крупная сумма годового дохода среди региональных министров.

Свой доход Евгений Чудаев получил не по нынешнему месту работы (пост министра г-н Чудаев занял только в декабре прошлого года), а будучи генеральным директором строительно-девелоперсской группы компаний «Древо».

Среди объектов недвижимости у Евгения Чудаева — жилой дом площадью в 991 кв.м, квартира (185 кв.м) и доля в еще одной квартире (88,5 кв.м). Есть также 4 земельных участка общей площадью 4444 кв.м и три гаража. В автопарке — автомобиль Мерседес Бенц GL 500 4 Matic и снегоход Polaris 600.

Супруга министра заработала на несколько порядков меньше — всего-навсего 357 тысяч рублей. По данным декларации, она не имеет ни движимого, ни недвижимого имущества, как и несовершеннолетняя дочь Чудаевых.